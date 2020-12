Xunta y Concello destinan 630.000 euros a mejorar la traída de agua de Castro

El Consello da Xunta dio luz verde este jueves a la colaboración técnico-financiera entre la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade y el Concello de Castro de Rei para ejecutar la primera fase de las obras de mejora del sistema de abastecimiento de agua potable al núcleo de Castro de Ribeiras de Lea, un proyecto presupuestado en 628.086,84 euros.

La Administración autonómica sufraga el 80% del coste de esta actuación, que se beneficia del Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), mientras que el 20% restante correrá a cargo de las arcas municipales.

La previsión de Xunta y Concello es que las obras de esta primera fase se puedan licitar en las próximas semanas, presumiblemente en el presente mes. Una vez resuelto el proceso de contratación, la empresa adjudicataria tendrá un plazo de seis meses para ejecutar el proyecto, elaborado por Augas de Galicia.

Este supone reforzar la red de la traída municipal desde Bendia -el suministro procede de los depósitos de Quintela- hasta Castro, con la dotación de una nueva canalización con una sección más amplia, lo que permitirá transportar más caudal e incrementar la presión con la que el agua llega a los usuarios. Concretamente, se habilitarán dos tramos de tubaje de polietileno de alta densidad hasta Castro y sus inmediaciones, conectándolos con las redes ya existentes, que comunican con varias parroquias. También se ejecutarán varias arquetas de hormigón armado para alojar ventosas y desagües reflejados en el proyecto.

"Esta mellora do abastecemento beneficia non só aos veciños do núcleo de Castro, senón tamén aos das parroquias de Matodoso, Triabá, Bendia, San Xiao de Mos, Duarría, Ribeiras de Lea e Loentia", precisa el alcalde de Castro de Rei, Francisco Balado, sobre una "obra moi importante para o concello". Así, recuerda que se trata de un proyecto muy demandado y esperado, en el que se confía para solventar definitivamente las deficiencias en el suministro de agua de la traída que sufren los vecinos en la época estival.

La Xunta estima que, una vez se completen las actuaciones de esta primera fase de las obras y también las previstas en la futura fase II, serán alrededor de 2.600 vecinos los que se beneficien de estas mejoras en los próximos años. El Gobierno gallego destaca, además, que este proyecto se enmarca en la línea de colaboración autonómica con los concellos en materia de abastecimiento y depuración.