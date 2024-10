La Xunta se compromete a buscar alternativas ante la falta de plazas de bus en el rural vilalbés

Después de conocerse las quejas de las familias vilalbesas afectadas por la escasez de plazas en el servicio de transporte integrado que pasa por las parroquias de San Simón, Vilapedre y Lanzós, la Consellería de Mobilidade se compromete a "avaliar o caso para buscar unha alternativa máis axeitada".

"Trátase de 22 liñas que dan lugar a 51 expedicións integradas que posibilitan máis de 5.500 expedicións ao ano, e estes servizos abranguen un total de 471 prazas reservadas para o presente período lectivo", aseguran desde la Xunta.

La capacidad es la misma que la del curso anterior

También indican que este servicio de transporte integrado únicamente responde al IES Santiago Basanta Silva, para el que cuentan con siete plazas reservadas para estudiantes de enseñanza obligatoria, y para el que se emplea un vehículo VTC de nueve plazas, cuya capacidad es la misma que la del curso anterior.

"Cómpre lembrar que os estudantes en etapas obrigatorias que cumpran cunha serie de requisitos establecidos na Instrución Conxunta 1/2024 teñen dereito a unha reserva de praza nos servizos integrados", señalan desde la Xunta, que incluyen como requisito que el domicilio del escolar se encuentre fuera del núcleo urbano en el que radique el centro educativo, concretamente a una distancia superior a dos kilómetros.

"Adicionalmente, sempre que queden prazas dispoñibles nos vehículos, prevese que o resto de persoas usuarias poden facer uso dos servizos, entre as que se inclúen as persoas estudantes de ensinanzas non obrigatorias como o bacharelato, FP ou ciclos universitarios", afirman desde Mobilidade.

El itinerario afectado pasa por tres parroquias

El itinerario comienza en torno a las siete y media de la mañana desde el barrio de A Pedreira, en Lanzós, y pasa por las parroquias de San Simón y Vilapedre para acabar en los barrios de O Rego y Ramil, también en Lanzós, siendo un vehículo que puede emplear cualquier usuario.

Tal y como expresaron las familias con hijos afectados por la falta de plazas, "precisamos solucións urxentes para que todos os nenos do rural vilalbés poidan ir a clase".