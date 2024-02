A Xunta compra seis fincas que suman dúas hectáreas ao Castro de Viladonga

O director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, aproveitou unha visita ao Museo do Castro de Viladonga, co gallo da presentación da mostra O acibeche no mundo antigo. Unha aproximación dende o Castro de Vilagonga, para confirmar a adquisición por parte da Xunta de seis fincas da contorna que permitirán dispor de practicamente 20.000 metros cadrados máis de superficie para preservar o xacemento de Castro de Rei e ampliar as investigacións e as escavacións máis alá da croa.

"Nestas xa se pode intervir sen ningún tipo de problema a partir de agora, en función das necesidades e da planificación que se poida facer dende aquí e de ter os recursos económicos correspondentes, que sempre son nececesarios para as escavacións", detallou Lorenzo, que avanzou ademais que se está a negociar a compra doutras dúas parcelas máis para seguir investigando a significación histórica e patrimonial do castro.

E sobre esta ofrece unha pincelada a mostra itinerante que se inauguraba este venres, un traballo de produción propia composto por seis paneis a dobre cara que é froito "dun exhaustivo traballo de documentación e investigación levado a cabo neste museo polo arqueólogo Álvaro Pérez", tal e como salientou Elena Varela, directora do museo, cuxo equipo tamén se implicou ao máximo para darlle forma a unha exposición que "pon en valor a pequena pero importante colección de acibeches procedentes do castro" e que ademais contextualiza o uso deste material no mundo antigo.

Lorenzo quixo salientar tanto o traballo de difusión que se fai dende Viladonga -vense de publicar un novo número da revista Croa- para facilitar a comprensión da historia coma o labor de investigación, que permite reafirmar teorías coma a da existencia dun obradoiro de acibechería propio na zona de Viladonga.

Así, nun dos paneis -que se complementan coa exposición de fragmentos de material e sete pezas nunha vitrina- tamén se ofrecen os resultados obtidos das análises do microscopio electrónico de barrido, "co que se confirmou a presenza de icnofósiles de paleoxilófagos nun dos aneis da colección, así como a elaboración desta mesma peza en acibeche astur", detallan dende a Xunta.

Pola súa banda, o alcalde de Castro de Rei, Francisco Balado, confirmou o seu compromiso coa promoción do museo e agradeceu o seu traballo para sacar adiante proxectos coma esta mostra que se poderá ver ata decembro, ademais de salientar que a aparición do acibeche en lugares onde non había confirmaría a relación comercial entre os pobos da antigüidade.