La Xunta busca socias tractoras para impulsar nuevos proyectos en Rozas

El Consello da Xunta acordó este jueves lanzar la primera de las 30 iniciativas que prevé llevar a cabo dentro de la nueva estrategia 2021-2025 del polo aeroespacial de Rozas. Esta, que cuenta con una reserva de fondos de 40 millones de euros, se centrará en la búsqueda de empresas tractoras que contribuyan al desarrollo de nuevos proyectos de I+D.

"O obxectivo da convocatoria é atraer entre catro e oito empresas tractoras, dar resposta aos grandes retos tecnolóxicos dos vehículos aéreos non tripulados e crear emprego desde o coñecemento no ecosistema de Rozas", precisan desde la Xunta, que no descarta poder movilizar aportaciones adicionales a este primer presupuesto, "tanto a través da atracción de fondos europeos -la Xunta confía en que el Gobierno central aporte fondos Next Generation al polo- como da participación do sector privado", indican.

"Esta licitación amplía a potencial achega de investimentos por parte das empresas", añaden, precisando que los pliegos de la licitación publicada por la Consellería de Economía, Emprego e Innovación a través de la Axencia galega de Innovación (Gain) recogen precisamente un posible incremento de financiación tanto por parte de la Administración autonómica como de las firmas elegidas. Inciden, además, en el interés ya mostrado por empresas del sector "por formar parte desta actución e traer así a Galicia os seus proxectos".

La consellería que dirige Francisco Conde da continuidad así a la fórmula de colaboración pública y privada de la Civil UAVs Initiative, a la que se sumaron dos firmas de referencia, Bacbock e Indra, que no solo desarrollan proyectos en Rozas -el helicóptero Lua y el avión opcionalmente tripulado Targus, repectivamente-, sino que también se han asentado en el nuevo parque tecnológico del aeródromo de Castro de Rei.

El objetivo es impulsar alrededor de 80 proyectos de I+D

En esta ocasión, su objetivo es impulsar alrededor de 80 proyectos de I+D y "consolidar a pegada industrial do polo coa incorporación de máis pemes ás cadeas de valor das grandes empresas tractoras do sector aeroespacial", inciden desde la Xunta, que detalla también los retos que se plantean en esta nueva fase de trabajo.

Así, una de sus metas es realizar aportaciones al campo ecológico "a través do control e da xestión da biodiversidade, tanto da fauna coma da agua"; a la transformación digital, "con especial atención á dependencia ou a sectores clave da economía galega como o agrario ou o turístico"; o en las áreas demográfica, patrimonial y turística, "incidindo na sanidade rural ou na xestión eficiente do territorio e do patrimonio", dicen.

"En todos estes eidos, o uso de vehículos non tripulados permite achegar solucións innovadoras para contar con servizos públicos máis adecuados ás necesidades da cidananía e, por tanto, máis eficientes e seguros", destacan, confiando en contribuir a abrir mercados y fomentar la reactivación económica.

La Xunta incide además en que la puesta en marcha de proyectos como los que hasta el momento se han incentivado desde el polo de Rozas genera un "efecto tractor" en los sectores productivos y en aquellas empresas que tienen capacidad de innovación, "impulsando a competitividade do tecido empresarial galego e a creación de emprego cualificado", aseguran.

Galicia, referente en el sector

La Xunta destaca que, tras su puesta en marcha en 2015, el polo aeroespacial ha situado Galicia "como a rexión de referencia neste novo sector da alta tecnoloxía". En este primer periodo, esta iniciativa que se fundamenta en la múltiples posibilidades de los vehículos no tripulados, ha movilizado un total de 164 millones de euros.



Soluciones tecnológicas

La Xunta destaca que desde 2015 se han desarrollado un total de 655 soluciones tecnológicas y productos.



En el mercado

Unos 60 productos o soluciones ya están en el mercado, como sistemas de detección y seguimiento de plagas forestales, gestión del territorio, muestreo de agua en los embalses, gestión de incendios o atención médica a peregrinos.



900

Son el número de profesionales que han implicado los distintos proyectos amparados por el polo aeroespacial, al que se han sumado medio centenar de pymes y centros de conocimiento gallegos.