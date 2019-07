A Consellería do Medio Rural aprobou as actas de reorganización para avanzar nos procesos de reestruturación parcelaria que se levan a cabo no Concello de Pol e nos municipios coruñeses de Carral e Cambre, segundo informou este domingo.

Nun comunicado, o Goberno autonómico explicou que a nova distribución de 341 hectáreas na zona de Santo Estevo, na provincia de Lugo, supón determinar novos límites de 511 predios, así como a asignación dos seus propietarios.

Na reorganización investiuse máis de 500.000 euros que se destinaron á execución da rede principal de camiños para lograr, finalmente, 152 parcelas que pertencen a 84 titulares.