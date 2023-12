La Xunta aportará 270.000 euros para crear la escuela infantil de Begonte

El Concello de Begonte iniciará en breve el proceso de licitación de las obras para construir una nueva escuela infantil, una vez que acaba de recibir la confirmación por parte de la Xunta de que se le concederá una subvención de 270.000 euros para esta iniciativa.

"É unha noticia moi desexada, moi agardada e moi socilitada polos veciños", aseguró el alcalde, José Ulla, que recordó además que este proyecto empezó para crear un Punto de Atención á Infancia (PAI) y que poco después se adaptó para convertirlo en una guardería, aumentando el presupuesto, para lo que mantuvo una reunión con la Consellería de Política Social, desde donde se mostraron receptivos para realizar una aportación económica.

"En principio financiará todo a Xunta. O que si que non vai contemplada é a partida correspondente ao mobiliario e aí seguramente o Concello terá que aportar algo", apuntó el regidor begontés.

Ulla también destacó que en los últimos años "está aumentando o número de nacementos" en el concello, lo que se nota "no alumnado do colexio". "A casa niño que hai -abrió a finales de 2016 y ofrece cinco plazas- non é suficiente e moitas familias tiñan que ir a escolas infantís doutros concellos, como Friol, Outeiro de Rei ou Cospeito e coa nova gardería non se terán que desprazar. Ademais, ao estar ao carón do colexio a transición para que cambien de centro será máis fácil", aseguró.

La previsión de la nueva escuela infantil de Begonte es que cuente con 45 plazas para menores de cero a tres años. En cuanto al inmueble, se parte de la misma idea que para el PAI, pero ampliando las dependencias necesarias para que pueda operar como escuela infantil.

El edificio será de planta baja y tendrá tres aulas independientes, de unos 30 metros cuadrados cada una aproximadamente, cocina, zona de descanso, aseos, despacho y recepción.

"Creo que este proxecto vai axudar a fixar poboación. A xente que estea buscando un concello rural no que vivir verá en Begonte unha boa opción, coa aposta por potenciar os servizos que se está facendo, como a banda ancha nas parroquias ou iniciativas sociais, culturais, deportivas ou educativas, que están facendo que Begonte sexa cada vez un lugar máis atractivo", afirmó Ulla.