La Xunta ampliará en 145.000 metros cuadrados el polígono de Muimenta

La Xunta de Galicia planifica una ampliación de cerca de 145.000 metros cuadrados, distribuidos en 54 parcelas, en el parque empresarial de Muimenta, tal y como avanzó la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, este martes en una visita al polígono chairego, en el que la primera fase de este proyecto empezará a ejecutarse este verano.

Esta ampliación se ejecutará en tres fases y supondrá prácticamente cuadriplicar la superficie actual de este polígono, de 37.000 metros cuadrados y con 22 parcelas, todas ocupadas desde 2018, para definir en Muimenta y su entorno un área empresarial con una superficie de más de 180.000 metros cuadrados.

Actualmente ya está iniciado el procedimiento para las obras de la primera fase, licitadas en el mes de febrero en 1,3 millones de euros y que supondrán urbanizar algo más de 25.000 metros cuadrados. En ellos, se construirán 15 nuevas parcelas de entre 700 y 1.525 metros cuadrados.

"A adxudicación está prevista para o mes de xuño, polo que o ideal é que as obras empecen no verán. A execución dos traballos está calculada en oito meses, polo que entre finais deste ano e principios do seguinte estará acometida esta primeira fase", explicó Ángeles Vázquez.

"Aportará creación de emprego, postos de traballo e riqueza económica"

La conselleira de Medio Ambiente indicó también que "temos unha primeira fase que vai ser realidade, pero xa temos planificada a segunda e a terceira para que non haxa que andar retrasando a adxudicación do solo nin esperar a que estea aprobado o proxecto do plan sectorial, polo que, se hai demanda, non se demorará no tempo".

Vázquez estuvo acompañada en su visita a Muimenta por empresarios locales, ediles y el alcalde de Cospeito, Armando Castosa, que destacó que "xa hai tres ou catro solicitudes para instalarse aquí" y que se trata de una actuación "boa para Cospeito e para Muimenta en particular e de relevancia para a comarca", al tratarse de un área empresarial muy bien comunicada al estar junto a la LU-120 y muy cerca de la carretera Rozas-Abadín. "Aportará creación de emprego, postos de traballo e riqueza económica", añadió el regidor.