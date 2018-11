La Xunta adjudica tres nuevos proyectos para el polo aeronáutico de Rozas

La Xunta de Galicia adjudicó tres nuevos proyectos innovadores para el polo aeronáutico de Rozas, en Castro de Rei, que supondrán una inversión público-privada de 14 millones de euros y permitirán crear 103 empleos de alta cualificación.



El Consello dio luz verde a tres de las diez propuestas de compra pública innovadora que hay previstas para el espacio aeronáutico lucense. Entre ellas destaca sobre todo una que implica al gigante aeronáutico mundial Boeing, que desembarca en tierras gallegas con un proyecto para la regulación del tráfico aéreo en aquellos espacios donde conviven aeronaves tripuladas y no tripuladas. La Xunta destinará a este fin 6 millones de euros y la multinacional aportará otros 4, lo que permitirá crear además más de medio centenar de empleos.



Los otros dos proyectos son más humildes en cuanto a cifras de inversión, pero igual de relevantes a la hora de generar puestos de trabajo. Uno de ellos se adjudica a un consorcio de compañías para el seguimiento y control de embarcaciones en el mar, con una inversión de 1,5 millones de euros; y el otro vincula la aeronáutica no tripulada a los ámbitos del medioambiente y las infraestructuras, con 2,5 millones de euros.



El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, destacó en la rueda de prensa posterior al Consello la importancia de los tres contratos en general y de la implicación de un gigante como Boeing en particular, ya que contribuirá a reforzar la apuesta que hace el Ejecutivo gallego por el polo aeronáutico de Rozas.