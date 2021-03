La Xunta acredita a la Escuela de Carniceros de Galicia para dar formación

La Escuela de Carniceros de Galicia, creada recientemente en Castro de Rei de la mano del empresario Carlos Cebrián, gerente de Megaro Foods -empresa cárnica asentada en el polígono de Castro de Ribeiras de Lea- y presidente de la Fundación Agroalimentaria Galega, que se acaba de constituir, acaba de ser incluida en el Rexistro de Centros e Entidades de Formación para o Emprego de Galicia.

De esta forma, este nuevo centro está acreditado para impartir los certificados de profesionalidad de 'Carnicería e elaboración de produtos cárnicos' y 'Sacrificio, preparación de canal e despece de animais'.

Para dar esta formación, se habilitaron en la propia planta de Megaro Foods unas instalaciones que cuentan con un aula de casi 100 metros cuadrados, un obradoiro de carnicería y elaboraciones cárnicas de 173 metros cuadrados y cámaras frigoríficas para la conservación de la carne.

El delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias, visitó ayer estas dotaciones acompañado por el propio Cebrián y Jaime López y Eduardo Valín, secretario y consejero delegado, respectivamente, de la Confederación de Empresarios de Lugo (CEL), que impulsó la creación de la mencionada fundación, y el alcalde de Castro de Rei, Francisco Balado.

"Esta iniciativa facilitará a formación de persoal especializado en diferentes actividades do sector cárnico, de xeito que se cubrirá unha demanda do propio mercado laboral, xa que son perfís profesionais que agora mesmo non son fáciles de atopar por parte das empresas", destacó Arias.

Carlos Cebrián señaló que esta iniciativa parte "para ayudar a las personas a encontrar un puesto de trabajo aprendiendo un oficio para el que también se les ofrece opciones para perfeccionar o actualizarse".