A asociación de pensionistas de xubilados de Guitiriz retomou este xoves a celebración do día do socio, que tivo lugar baixo unha carpa na Praza do 28 de Parga.

Ao redor de 200 persoas déronse cita nesta xuntanza de confraternidade, na que os asistentes compartiron un saboroso menú e poideron bailar ao ritmo do dúo Eclipse.