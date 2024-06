Xotramu: a resistencia do xogo tradicional fronte ás pantallas

Xotramu naceu como moitas desas cousas que xorden por casualidade. Sen moitas aspiracións, pero con grandes intencións: manter viva a memoria e non deixar perder todos eses entretementos que xa só pervivían en moitos casos dentro dos recordos dos máis maiores.

Hoxe, 16 anos despois, o colectivo chairego é un referente na supervivencia do xogo tradicional. Nun mundo cheo de pantallas, o seu labor continúa abríndose paso, tal e como confirmaron esta fin de semana na décimo sexta edición da súa gran festa en Muimenta.

A historia dende o principio

"Eu andaba xogando aos bolos e fora a uns encontros á Pontenova e tiñan xogos tradicionais. Gustoume moito e cando vin para Muimenta comenteillo a Xosé Lombardero e a Manuel Vila, montamos a asociación e tiramos para adiante", explica Kiko Darriba, con esa sinxeleza do que é capaz de acadar cousas grandes dende lugares pequenos.

Xotramu. C. ARIAS

"Xuntámonos un grupiño entusiasta de amigos con moita ilusión por conseguir a recuperación desta parte da nosa historia. Fixemos un interesante e emocionante traballo de campo entrevistando a xente maior, lemos libros, recopilatorios de xogos tradicionais e fomos descubrindo curiosidades...", rememoran dende o colectivo chairego.

As ganas, mesturadas con xente disposta a implicarse, un pouco de apoio económico —a área de Cultura da Deputación sempre colaborou coa cita— e colaboración de xente con experiencia, como Brinquedia e a AGXPT, foron os ingredientes para que Xotramu arrancase a súa particular andaina en 2009 coa primeira Festa do Xogo Tradicional, que este domingo, coma sempre o primeiro de xuño, cumpriu 16 edicións.

Xotramu. C. ARIAS

Nesta ocasión, adicouse á corda, aínda que houbo espazo para moitos xogos e varias competicións.

Doce entusiastas no colectivo actual

Xotramu está formada actualmente por un grupo "igual de entusiasta" de doce persoas. Acábase de renovar a directiva, con Manuel Vila de presidente, Kiko Darriba de vicepresidente, Irene Díaz, secretaria, e José Miguel Vázquez, tesoureiro. Completan a equipa Julia Fernández, Irea Rodríguez, Susana Iglesias, Daniel Jesús Rodríguez, Iria Anllo, Marta Parga, Víctor Manuel Darriba, Lorenzo Prieto, José Ángel Lombardero, José Manuel Darriba y Said Ben.

O balance dunha longa traxectoria

"Cumpríronse as expectativas, non pensamos en botar tanto tempo cando empezamos", di Kiko Darriba, mentres bota a vista atrás. "Empezamos con moita forza, había moita máis xente nas parroquias e viña xente de Asturias, de Cantabria, de Aragón, de Portugal e de outros puntos de Galicia. E agora quizais non hai tanta xente, pero a cita mantense", di.

Xotramu. C. ARIAS

"Enfocámola máis aos críos , aos escolares, por iso tamén incluímos na programación algo de teatro ou contacontos, pero continúa vindo xente de fóra, da zona de Ferrol e incluso de Asturias. Tamén de Lourenzá veñen sempre e de Patrimonio Lúdico de Galicia", apunta.

Os cambios na festa dos xogos

Todo evoluciona. E a Festa dos Xogos Tradicionais de Muimenta, que se empezou organizando durante todo o día, reduciuse co tempo a unha tarde. Tamén cambiou a súa localización. Así, despois de varias edicións no recinto feiral Manuel Vila, trasladouse ao campo da igrexa vella.

"A nosa intención é revitalizar esa zona, onde está o Museo das Zocas e a antiga escola, pero cando chove imos ao recinto feiral", explican.

"O reto é continuar. En dous anos facémonos maiores de idade e teremos que organizar algo especial", di Kiko Darriba, consciente de que son algo así como "a resistencia" no mundo do xogo actual. "Está claro que é o tempo das pantallas pero a onde imos os nenos engánchanse, e canto máis trastes son máis se enganchan", asegura.

Outras actividades que realizan

Aparte do seu día grande, Xotramu ten varias citas clave, como a romaría de Folgoso do Courel, o Son de Aldea de Palas de Rei, a Noite dos Museos de Viladonga, en Castro de Rei, a Romaxe Artesá de Muras ou romarías na Capela ou en Ribadeo.

Teatro na Festa dos Xogos Tradicionais de Muimenta. C. ARIAS

"Son datas reservadas, como as visitas aos colexios", explican dende o colectivo. Todos os anos, ademais, visitan centros escolares de Lugo e outros lugares de Galicia como A Coruña ou Santiago para achegar o xogo de sempre ás novas xeracións que se van sumando para que a memoria non se borre.