Xotramu participará en Verona en un festival de juegos populares

La Asociación Cultural, Veciñal e Deportiva dos Xogos Tradicionais de Muimenta, Xotramu, ha sido invitada por la Associazione Giochi Antichi (Aga) a participar, del 12 al 15 de septiembre, en el Festival Internazionale dei Giochi in Strada, Tocati, de Verona, que alcanza ya su décimoséptima edición.

La delegación de Xotramu, formada por cinco colaboradores de la entidad, participará activamente en una inciativa que está incluida en el registro de buenas prácticas de la Unesco por su contribución a salvaguardar el Patrimonio Cultural Inmaterial y que durante los cuatro días que dura el evento convierte la ciudad en una gran área de juegos.

En la ciudad italiana podrán intercambiar impresiones sobre juegos populares de diferentes regiones

"Temos envexa sa do volcados que están cos xogos, todo son facilidades", dicen desde Xotramu, que presentarán allí varios de los juegos con los que cuentan, como la Tarabela, las escopetas de madera o el lanzamiento de boina, "ao que se xogaba na zona de Muimenta nos descansos dos traballos no monte, xunto co arrebolamento de sacho", precisan, deseando también poder "traer novas ideas" y empaparse "das ganas e da diversión de xogar na rúa".

Así, para introducirse más aún en la fiesta, tendrán la oportunidad de practicar el S-cianto, un juego tradicional veronés conservado oralmente, con similitudes con la billarda, pero en el que se compite por equipos.