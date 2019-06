Xotramu ofrece talleres, música y artesanía en la XI Festa dos Xogos Tradicionais

Música, talleres, artesanía, exposiciones fotográficas o gincanas. Son algunas de las propuestas que Xotramu tiene preparadas para la XI Festa dos Xogos Tradicionais de Muimenta, una cita que se celebrará domingo con novedades.

A diferencia de otros años, toda la actividad se desarrollará en la sesión de tarde, a partir de las 15.00 y hasta las 20.00 horas, y, además, lo hará en un nuevo emplazamiento, el campo de la Igrexa Vella de la localidad.

Así lo confirmaron este viernes sus promotores durante la presentación del evento en Lugo, en la que intervino el diputado de turismo en funciones, Eduardo Vidal Baamonde, entidad que apoya la cita con una ayuda de 1.200 euros.

"Trátase dunha xornada para dar a coñecer as costumes e a etnografía non só da provincia, senón do país, e coa que promovemos un estudo e conservación de xogos tradicionais propios da nosa cultura. É tamén unha oportunidade única para promover turisticamente a zona e dinamizar a economía local", precisó Vidal Baamonde.

Los curiosos y visitantes que asistan a la cita de Muimenta podrán conocer también el Museo Pedagóxico das Zocas

El programa de la XI Festa dos Xogos Tradicionais ofrecerá un centenar de juegos como "a billarda, os birlos ou tirapedras". "Organizarase tamén unha xincana de xogos populares e un campionato de bolos e, os máis cativos, poderán desfrutar de carreiras de sacos, brilé, aro, comba, as catro esquinas ou o agocho, entre outros moitos", destacaron desde Xotramu, avanzando que el encuentro incluirá también un taller en el que "aprenderán a construír xogos con cortizas".

El músico y artesano de Carballo, Pablo Carpintero, realizará demostraciones de instrumentos musicales tradicionales de Galicia, habrá puestos de artesanía y puntos de venta y animación musical, además de la exposición de fotografía "Fauna chairega", de Manuel Sanmartín, cedida por el Instituto de Estudos Chairegos.

Asimismo, el cambio de ubicación de la cita -que hasta ahora se celebraba en el recinto ferial Manuel Vila- permitirá a los asistentes conocer también el Museo Pedagóxico das Zocas, una instalación que abrió recientemente sus puertas de la mano de Xotramu.

La entidad, que nació en 2008 para recuperar los juegos antiguos y populares, tiene como meta lograr que su fiesta sea declarada en un futuro Festa de Interese Turístico de Galicia.