Xosé Otero Canto: "Tódolos galegos deberiamos ir ao Pedregal polo menos unha vez"

Antes xa editou un libro de lendas de Fonmiñá escritas en verso. Este será igual?

Si, son lendas romanceadas. Leva un prólogo do gran Felipe- Senén e unhas ilustracións de Anxo Grande.

Cantas lendas recolle?

Unhas dez. Hai de moito tipo: de cariz grego, como a de Xúpiter e Xuño que fixeron unha fenda no globo terráqueo e naceron o Miño e o Sil, e a de Gorgona, unha medusa clásica no mundo grecorromano que convertía en pedras a xente, e moitas de orixe celta que foron transmitidas polo mundo relixioso e o mundo do cenobio que estaba en Meira, como a de Bernardo de Claraval, dun dragón que lanza pedras, ou a de Irimia, a vella que loita contra os frades.

O Pedregal é un lugar icónico.

É un lugar de culto celta, priscilianista, un lugar que os galegos todos deberiamos visitar polo menos unha vez porque aí está o pensamento, a relixión dos nosos ancestros. É o lugar onde empeza esa fonte que trae o renacer de Galicia, non só polo que fai a auga, tamén polo correr da vea poética que percorre dende a Valura.

Por que hai que manter vivas as lendas?

Propúxenme recrealas porque no resto de España hai romanceiros en castelán e nós aquí non as temos recollidas así. E é importante para que o resto de xeracións se recoñezan nelas, é un patrimonio protohistórico, que levamos dentro.