Xosé Manuel Felpeto presenta nas Pontes 'Branco xiz tirando a negro'

O dinamizador cultural xermadés e presidente da asociación de veciños de Cabreiros, Xosé Manuel Felpeto Carballeira, presentará esta tarde nas Pontes a novela Branco xiz tirando a negro, o seu segundo traballo editorial, despois de O pau de ferro, un libro que acadou moito éxito e recoñecemento.

Este segundo traballo, no que tamén se trata a vida no campo galego, ten como protagonista a un home "que pasa da vida urbana á rural e compara as súas formas de vida como a urbana máis fría e a rural máis cálida".

A responsable da biblioteca Enrique Rivera Rouco, Anabel Alonso, será a encargada de presentar o acto, que se desenvolverá nas instalacións municipais, con entrada gratuíta, a partir das 20.30 horas.