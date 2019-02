Xosé Luís Mosquera gaña o IV Premio Díaz Castro con 'A traxedia da arquitectura'

O poemario A traxedia da arquitectura, presentado baixo o lema Ada Murati e do que é autor o escritor Xosé Luís Mosquera Camba, foi elixido de xeito unánime, entre ao redor de 40 orixinais, como gañador do IV Premio Xosé María Díaz Castro de Poesía.

O xurado, formado pr Miguel Anxo Fernán Vello, Ánxela Gracián e Armando Requeixo, estimou o "excelente traballo de fusión e recreación das máis diversas tradicións poéticas para conformar un fulgurante collage".

O gañador obtén unha recompensa de 2.000 euros e a publicación da obra a cargo de Espiral Maior

"O poema ilumínase a través dun elaborado proceso de decantación lectora, un instantaneísmo que reconfigura o texto, dende o onírico, o abstracto e a fractalización de planos, para espallar un novo molde resultante da converxencia de múltipeles achegas", salientan tamén os membros do xurado. Estes quixeron destacar ademais a "excelente calidade dun número importante" dos orixinais presentados, o que evidencia "o estado de magnífica saúde da nosa poesía e a boa acollida do premio".

Os tres repiten funcións dende a primeira edición, polo que tamén foi súa a decisión de recompensar con 2.000 euros e a publicación da súa obra ao escritor Xurxo Alonso, gañador da terceira edición do certame convocado polo Concello de Guitiriz e cuxo poemario Oracións profanas, se presentaba onte no Vilariño, aldea natal do escritor ao que honra o premio.

O autor, xunto cos membros do xurado e coa alcaldesa de Guitiriz, Regina Polín, daban a coñecer a obra editada por Espiral Maior e as súas impresións sobre a mesma, nun acto amenizado por Amigos da Música de Guitiriz.