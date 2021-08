Xosé Lastra gaña o XLVII Premio de Poesía do Certame Literario vilalbés

O mestre xubilado e autor de múltiples publicacións en galego Xosé Lastra Muruais, natural da Pontenova, acaba de acadar o XLVII Premio de Poesía do Certame Literario de Vilalba coa obra presentada baixo o lema 'Loureiro'.

O xurado, formado por Darío Villanueva, da Real Academia Española; Ramón Villares, catedrático de Historia; o xornalista Xulio Xiz, e Fidel Fernán, director de Radio Principal, fixeron público onte o ditame do certame, que acordaron por unanimidade, tras reunirse pola mañá no consistorio da capital chairega.

O gañador, presidente de Nova Escola Galega, membro do grupo Avantar e da coordinadora e da mesa estatal de Movementos de Renovación Pedagóxica, estrearase así coa publicación da súa primeira obra poética.

O premio do certame vilalbés, que cumpre 47 anos de historia, inclúe a publicación do traballo gañador, ademais dun premio en metálico de 7.000 euros, acompañado da tradicional flor natural e un diploma.

Lastra Muruais, afincado en Ortigueira, dedicou gran parte da súa vida á ensinanza. Agora xubilado, foi mestre de educación primaria en colexios de Ferrol, A Coruña ou Terrassa.

Tamén destaca por ser un nome moi coñecido dentro da Editorial Xerais. Foi coordinador e coautor de diferentes materiais relacionados coa lingua galega, coas ciencias sociais e naturais ou coa súa didáctica no ensino. Así, entre os seus múltiples traballos destacan títulos tan recoñecidos como o Dicionario Xerais da Lingua, as series 'O Noso Galego' ou a Colección Merlín de literatura infantil, entre outras como 'Canles', 'Ámote, mundo', 'Nobelos de papel'. 'Labia', 'Lingua' ou 'Os libros de Merlín'.

A entrega do premio está programada, como é habitual, dentro da celebración das festas de San Ramón e Santa María. Será o luns 30 deste mes. tras o pregón de María Reimóndez, que será dende o balcón da casa consistorial ás 19.00 horas. Media hora máis tarde a entrega do premio será no auditorio municipal Carmen Estévez.

UN CERTAME QUE MEDRA. O gañador do premio deste ano foi escollido entre un total de 71 obras. Nesta ocasión presentáronse á convocatoria do Certame Literario un total de 90 traballos, dos que finalmente quedaron excluídos 19 deles "por non cumprir coas condicións requeridas nas bases do certame", tal e como indicaron dende o xurado.

A cifra é unha nova proba da importancia literaria dun concurso que xa é un referente no mundo poético galego cunha longa traxectoria -a convocatoria foi fundada no ano 1975- e cunha longa lista de nomes propios.

"Dáme algo de medo escénico pero é unha boa sensación"

Recibiu a chamada do Concello de Vilalba onte pola mañá na súa Pontenova natal, e a mensaxe ao outro lado do teléfono, recoñece pese a levar toda a vida entre letras, foi toda unha sorpresa para Xosé Lastra.

Que supón gañar un premio como o Certame Literario de Vilalba?

En primeiro lugar unha sorpresa, nunca o pensei, e unha boa satisfacción. Presentei unha obra que recolle unha serie de poemas que fun escribindo ao longo da miña vida e si que me gusta moito que teñan recoñecemento. Este ano, que se cumpren 47 edicións, presentáronse moitos traballos.

É unha satisfacción maior?

Evidentemente, pero son moitísimos anos, dáme algo de medo escénico e máis vendo gañadores anteriores como Darío Xohán Cabana ou Helena Villar Janeiro. A verdade é que está moi ben.

Soa aínda incrédulo?

Realmente colleume de sorpresa porque estou en Vilalba de xurado no premio Agustín Fernández Paz e cando vin que me chamaban do Concello pensei que era algo relacionado. Era moi amigo de Agustín, fomos compañeiros de moitos traballos e para min o feito de que sexa en Vilalba ten algo máis especial. E outra cousa importante é que a obra se publica.

Estar en xurados axuda á hora de presentarse a un certame?

Non, todo o contrario. Fun cofundador da colección Merlín e estiven en todos os xurados e, ao revés, nunca me presentei a ningún e nunca pensei que o que escribía fose valer para algo máis que para desaforgarme. Creo que máis que axudar me cohibiu. É unha sensación estraña, estar ao outro lado.

Que pode adiantar do poemario?

Son poemas soltos que non teñen un fío condutor. Falan un pouco de todo, de cousas que me preocupan ou que me fixeron sentir. Son chispazos que ás veces quedan no subconsciente e ás veces se aproveitan.

Ten moitas publicacións e foi coordinador de innumerables materiais relacionados coa lingua galega ou o ensino. Pero non obra literaria.

Sempre escribín algo de poesía e narrativa, pero non tiña nada publicado. A ver que pasa de aquí para adiante. A miña intención non é facer agora unha carreira de escritor pero ao mellor anímome a publicar algo máis.

Foi o coordinador do dicionario Xerais, un clásico en moitos fogares galegos. Como o recorda?

É unha experiencia desas que quedan gravadas a lume. Foi un gran reto no que participou xente moi traballadora e competente. Foi algo importante. E o dicionario despois seguiu evolucionando.

Fundador e director de Nova Escola Galega. Queda moito por facer?

Lamentablemente, cada vez máis. Pensamos que se podía pensar nun futuro de educación e de lingua diferentes, pero non deu os resultados que todos tiñamos na cabeza e no corazón.

Actualmente vive en Ortigueira. Que relación ten coa Pontenova e coa provincia de Lugo?

Nacín aquí, veño con certa frecuencia, aínda que non paro moito. Pero conservo moitas amizades. Estou aquí para ver un concerto da Banda da Loba.

A banda de Xiana, unha das súas fillas. É unha satisfacción vela?

Moita. Dende diminuta fun seguindo a súa carreira musical e xunto a ela publiquei ‘O meu primeiro Celso Emilio’ e ‘A miña primeira Rosalía’.