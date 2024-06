Xosé Carlos Carracedo: "Escribir é un diálogo. É crear, xogar a ser deus"

Remata o obradoiro de escrita que coordina con Tecedeiras nas Pontes. É posible ensinar a escribir ou hai que ter certos vimbios?

Todo se aprende. Escribir non deixa de ser unha ferramenta técnica que se emprega para comunicar algo, como a narración oral ou a linguaxe xestual.

Que ten que ter un texto para que funcione? Hai unha receita?

Ser auténtico. A literatura é unha voz que debuxamos coas letras. A nosa voz. Aquilo que nos conmove, que nos leva á reflexión, que nos apaixona... Escribir é un pracer artesanal que aprendemos mentres profundamos en nós. Os ingredientes están dentro de cada quen. A miña tarefa é acompañar para que brillen.

É máis difícil ensinar que escribir?

Son cousas diferentes. A docencia é un diálogo no que acompañamos as persoas no seu crecemento persoal e onde tamén medramos. É un enriquecemento mutuo. Escribir é un diálogo continuo cun mesmo e co mundo. É crear, xogar a ser deus.

Publicou Somos de Arxerís, Diario dun confinamento e Utensilios de cociña e algúns xantares caleidoscópicos, co premio Pérez-Parallé. Que teñen en común?

Non estou seguro. Coido que cada libro é distinto, pero supoño que haberá teimas recorrentes e que son moi visual. Unha das cousas máis fermosas que me teñen dito é que se me distingue ao lerme.

Que significa un premio así? Dá máis vertixe ou é un pulo?

Un sempre convive cun certo síndrome do impostor e con medos que o enguedellan. O premio axudoume a vencelo e a crer máis en min, mais non é unha presión. Eu nunca vou detrás das ideas. Aparecen e guíanme. Se marchan de vacacións lévanme e ás veces fágolles unha folga para que saiban que o traballador manda.

O poemario acaba de ver a luz. Que tal está sendo a resposta?

Todo cousas boas. A resposta está sendo fantástica. Os haters aínda non apareceron.

Pódese vivir da poesía?

Aínda non, pero un mundo mellor nos espera na estación chamada futuro.

Que momento vive a poesía?

Un fantástico. As persoas que non len viven peor. Hai que apagar a pantalla e acender o libro.

Algún proxecto en mente?

Sempre! Ando coa cabeza nunha novela sobre a libreta dunha bolboreta. É unha crónica sobre as flores nas que enreda. O insecto deambula na procura do amor, pero teme que a súa corta vida lle impida habitar o afecto. En cada flor empacha e voa escribindo palabras no vento co seu baile. Á noite escribe coa cor do néctar e soña cun arco da vella. Quere chegar a vella para contemplalo.

Os alumnos do obradoiro das Pontes presentarán un fanzine.

O alumnado está formado por persoas con moita calidade humana. Son un grupo intelixente, con voz propia e do que aprendo cada día. Pasarémolo moi ben con quen teña a ben acompañarnos. O fanzine é unha oportunidade para amosar o enorme talento que hai nas Pontes.

Un par de recomendacións para despedir: un autor e un libro?

Miguel Torga e Historias de cronopios y famas, de Cortázar.