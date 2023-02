As Xornadas Rosalianas comezan coa plantación dos pensamentos

O alumnado infantil de Vilalba e o centro ocupacional deron o inicio das Xornadas Rosalianas, unha iniciativa que cumpre a súa segunda edición da man do Concello, a Nova Poesía Guitírica (NPG) e o Instituto de Estudos Chairegos (Iescha)

Os escolares do Ceip Terra Chá, Monseivane, Insúa Bermúdez, Mato Vizoso e da Escola de Educación Infantil realizaron ao longo das pasadas semanas os pensamentos debuxados en homenaxe a Rosalía de Castro, que foron recollidos e colocados polos usuarios e usuarias do obradoiro de xardinaría do centro ocupacional este mércores no parque que leva o nome da escritora galega.

Programación

Así, quedan inauguradas unhas xornadas que continuarán o día 17 coa exposición Lieders, de Clara Martín, no auditorio. A programación, que ofrecerá actividades durante todo o mes de febreiro, proseguirá o sábado 18, na entrada do auditorio, onde a partir das 12.00 horas o presidente da Fundación Rosalía de Castro, Anxo Angueira, fará un relatorio baixo o título Rosalía Sempre!. Despois deste encontro, haberá unha ofrenda floral onde alumnado do IES Basanta Silva ofrecerá un recitado con acompañamento musical.

Ademais, farase unha gran mostra de Rosalías debuxadas polo alumnado de primaria, que se localizará na entrada do auditorio municipal. A axenda de actividades continuará o luns 20 cun recital poético e unha audición de música na residencia de maiores de Vilalba, mentres que o día 23 haberá en varios colexios o obradoiro ‘Buscando a Rosalía’, a cargo de Raquel Queizás, que dará paso, ao día seguinte, a un relatorio de Martín Pawley.

A lista de actos programados inclúen tamén, o sábado 25, un recital-concerto a cargo da NPG, coa participación e acompañamento de grupos e entidades locais. As Xornadas Rosalianas clausuraranse o día 26 co pregón da artista multidisciplinar Luz Darriba e a actuación do dúo Vaguedades.