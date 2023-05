As Xornadas de Cabreiros arrincan con xogos e nenos

Os clásicos tamén poden ofrecer novidades, coma no caso das XIX Xornadas Interxeracionais Rurais de Cabreiros que incluíron a primeira celebración das Letras Galegas e a unha colaboración co Ceip de Xermade, sen esquecerse de actividades de sempre, coma os xogos tradicionais.

Adrián e Diego, alumnos de 6º de Primaria do centro xermadés, conseguiron facer rir ao público e un sonoro aplauso ao rematar a posta en escena de O cambio de nome, de Suso de Toro, na que se abordaba o difícil que pode chegar a ser pasar de ser José a Xosé.

Adrián e Diego, durante a representación. C.PÉREZ

A representación foi posible grazas á colaboración do colexio, cuxo director, Rubén López, asegurou no acto inaugural das xornadas que vían "lóxico" participar, ademais de estar "encantados de estar".

Na mesma liña se manifestaba Marcos Saavedra, responsable da biblioteca xermadesa, centro que tamén se suma por primeira vez a esta cita. "A biblioteca, á parte dun local con libros, ten que ser un servizo dinámico e ten que vir", asegurou Saavedra, que ofrecerá unha charla na segunda sesión, o 27, titulada A biblioteca no medio rural: de formadora de coleccións a tecedora de comunidade.

Inauguración das Xornadas Interxeracionais Rurais de Cabreiros. C.PÉREZ

Suso Rodríguez, profesor da Universidade de Santiago de Compostela; Xosé Manuel Felpeto, da asociación de Cabreiros, e Roberto García, alcalde de Xermade, completaron a rolda de intervencións na inauguración, trala que o profesor Xosé López fixo un amplo repaso da traxectoria persoal e profesional de Francisco Fernández del Riego, a quen se lle dedica o Día das Letras Galegas neste 2023, coincidindo co 60 anivesario dunha celebración que el mesmo impulsou.

Relatorio de Xosé López sobre Fernández del Riego. C.PÉREZ

A primeira sesión completouse coa presentación do libro Xogos tradicionais galegos para tempos de recollida, a cargo de Manuela Vázquez Coto, investigadora da Universidade da Coruña, e Paco Veiga García, da Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional (AGXPT). E houbo tempo tamén para unha homenaxe por parte dos organizadores ao Observatorio do Patrimonio Lúdico Galego e aos colectivos que forman parte deste: "Con todo o noso agradecemento e admiración polovoso traballo e compromiso a prol da cultura lúdica e a preservación dos xogos e xoguetes tradicionais galegos, e por acompañarnos desde sempre con tanta xenerosidade nas Xornadas Interxeracionais Rurais de Cabreiros. Grazas!", líase na placa feita en lousa, na que tamén se recollía a ilustración clásica desta cita.