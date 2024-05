As xornadas de Axúdate péchanse coas ponencias de alcohólicos e unha charla

A casa da cultura de Vilalba acolleu este sábado a sesión inaugural das XI Xornadas sobre Alcoholismo que organiza a asociación Axúdate, unha iniciativa que "ensina moito" e que é "como a terapia dun ano", tal e como a definiu o presidente da entidade, Luis Barrio, na presentación.

A continuación, a nutricionista Almudena Seijido falou sobre alimentación e saúde e a traballadora social de Xermade, Nuria Lagüela, interviu para expoñer as adiccións no presente.

As xornadas continúan este domingo, a partir das 10.30 horas, cos relatorios de enfermos alcohólicos de Axúdate; a charla Teoría e práctica no alcoholismo de manual a terapia, do psicólogo da entidade, Alejandro Neira de Paz, e unha comida.

A encargada de clausurar as xornadas será a alcaldesa, Marta Rouco, quen tamén as inaugurou. "Facedes un traballo largo, difícil, que supón moito compromiso e esforzo. A asociación é unha familia, tecedes unha rede na que uns tirades polos outros e todos ides saíndo adiante", asegurou.