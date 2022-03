No Virxe do Corpiño, xogar é algo ben serio

Di o pedagogo italiano Francesco Tonucci que xogar é un asunto moi serio, tan serio que en realidade é o traballo dos nenos, e esa máxima é a que aplican os artistas Vicente Blanco e Salvador Cidrás, docentes na USC, que veñen de sementar no Ceip Virxe do Corpiño de Begonte a súa vontade de cambiar a educación tradicional.

"Partimos do aprender a través do facer", explica Vicente Blanco dende unha aula do centro begontés reconvertida no "lugar do caos, porque para que xurda a creatividade hai que saír das rutinas". Alí, onde "quen quere, entra", alimentaron as inquedanzas, a curiosidade e a aprendizaxe transversal —xogando aprenden a calcular, coñecen materiais, plantas e animais, e adéntranse na arte, na tecnoloxía ou na lingua— de grandes e pequenos, pois o seu obxectivo tamén son os profesores. Cidrás e Blanco son, de feito, os que ensinan aos futuros mestres de Formación do Profesorado de Lugo.

A idea de Blanco e Cidrás, profesores na USC, é xerar idea de pertenza e achegar ás escolas metodoloxías baseadas nas artes

Xunto a outros docentes tamén teñen o blog Escola Imaxinada no que comparten recursos e propostas para servir á comunidade educativa. "Traballamos sempre desde un contexto local, con animais autóctonos, xerando nos nenos esa idea de pertenza con lendas, arquitectura local, natureza, cultura...", detalla Blanco mentres uns 15 pequenos begonteses se afanan en dar forma aos seus traballos.

Uns son os encargados de modelar con barro animais como curuxas, cans ou coellos; outros de manexar a imprenta, outros de crear unha película e proxectala... Pero iso non queda aí, porque cada un deles ten a oportunidade de ir rotando e poder probar en cada labor.

Vicente e Salvador chegaron a Begonte hai unha semana e estes días rematan o seu cometido, pero no Virxe do Corpiño queda a súa pegada, pois os mestres do centro poderán seguir desenvolvendo as propostas dos dous artistas. "Nós vimos do mundo da arte e comprobamos que hai un modelo de educación instaurado dende sempre que se pode cambiar, pero os cambios son lentos", engade Blanco, ao tempo que a película A rá Pepe, recén acabada por uns poucos nenos de terceiro e cuarto, xa se está retransmitindo por un proxector.