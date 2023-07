Xoán Fórneas: "Traballar con Luis Tosar sería un soño cumprido"

Empezou moi novo no canto e na interpretación. Foi casual ou vocacional?

Coido que vocacional, dende neno sentía unha forte pulsión por cantar e expresarme. Ao principio era unha afección e tamén a mellor maneira de entreterme. Finalmente aceptei que tiña que ser a miña forma de vida.

Como acolleu a familia iso de que dixese: ‘Quero ser artista’? Había antecedentes familiares?

Creo que tiven un tataravó violinista que emigrou a Cuba. Son moi afortunado porque a miña familia sempre me animou a facer o que quería. Cando de neno participaba en concursos de canto ao longo de toda a xeografía galega, os meus avós percorrían centros de quilómetros comigo. Os meus pais tamén me acompañaban nos meus primeiros cástings, pero o meu verdadeiro compañeiro de batallas sempre foi Fran, o meu irmán, que é o verdadeiro artista da familia e que segue sendo o meu maior apoio! Sinceramente penso que se as familias escoitan os seus nenos, verán que dende moi noviños mostran signos das súas verdadeiras paixóns.

Naceu en Lugo, pero recoñécese chairego, como Luis Tosar. É un referente? Ten máis?

Sen dúbida. O meu corazón está na Terra Chá sempre, na miña fermosa aldea de Goberno… Para min é a mellor! E por suposto que Luis Tosar é un gran referente. El é historia do noso cinema e traballar con el sería un soño cumprido. Admiro moitos artistas da nosa terra, pero confeso que son un grandísimo fan de Patricia de Lorenzo de Chévere. É inexplicable o seu talento, a finura dos seus traballos… Sen dúbida unha lenda viva da interpretación nacional.

Os actores da terra están de moda. Ten tirón na capital dicir que é galego?

O talento galego é indiscutible, pero ás veces vese mermado pola falta de recursos públicos e privados para impulsalo. É ben sinxelo: a maior investimento maior tirón. Os recursos culturais deberían estar na man da xente da cultura. A fariña ten que estar nas mans do panadeiro, non do afiador…

Que é o que menos lle gusta da súa profesión?

Que hai xente xestionando moitos cartos e que de arte non ten nin idea, nin interese por tela…

Hai algún papel do que se sinta especialmente orgulloso?

A rodaxe de ‘Dalia’ fora moi especial por ser a miña primeira. Tamén gardo cariño a Pardines de ‘La línea invisible’, porque foi un antes e un despois na miña carreira.

Cal é o motivo polo que diría que non a un traballo?

Cando digo que non a miña intuición e aprendizaxe son quen me guían. Depende de moitos factores, supoño, pero o respecto e a tolerancia teñen que estar na base de calquera proxecto ou guión.

Ten un personaxe soñado?

Teño moitos, pero creo que hai unha gran historia por contar na figura de Tino Casal. Era asturiano e penso que me queda cerca. O certo é que teño ganas de cantar e actuar nalgún filme.

Televisión, cine ou teatro?

Non podo elixir! Quero facer de todo!

Ten só 29 anos, onde cre que está o seu teito?

De momento síntome moi novo como para vislumbralo. Son un gran soñador e a imaxinación xa se sabe que non ten lindes… De soños tamén se vive!

Intentaría probar fortuna fóra das fronteiras?

Claro! Estou a ‘full’ co inglés! Xa o din as Tanxugueiras: non hai fronteiras… nin debera habelas!

Se lle digo San Martiño de Goberno, que lle evoca?

Fogar. Familia. O lugar máis fermoso do mundo.

Algo que bote en falta no seu retiro madrileño?

Cando hai morriña botas todo en falta… Ás veces estar un pouco máis preto da casa para poder ir as findes á aldea.

Se gañase un Goya, dedicaríallo a...?

Pois a toda a xente que quero, supoño. Creo que me deixaría levar pola emoción do momento. Non me gustan os discursos preparados.