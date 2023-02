A XLII Feira do Grelo das Pontes esgotou todas as existencias

"Así dá gusto, levar un premio e vender ás carreiras", oíase dicir mentres a mellor cesta da XLII Feira do Grelo das Pontes desaparecía en apenas un pestanexo. E esa foi a tónica ao longo de toda a mañá na carpa do patio do colexio de Santa María, onde os grelos postos á venda por máis dunha quincena de produtores se esgotaron, e máis que houbese.

O pontés Daniel Romeu Romero, un habitual desta cita e do mercado dos sábados na localidade, foi o agraciado cos 400 euros dese primeiro premio. "O xurado valorou que é un grelo moi ben feitiño e ben traballado", explicaba o produtor, que logo de varios recoñecementos en anos previos, por fin se facía co primeiro posto. "É unha alegría despois de tanto traballo", recoñecía mentres despachaba as últimas madas das 57 que levou á feira.

O podio completábase co segundo posto de Laura Casal, de Xermade, gratificada con 300 euros, e co terceiro de Ángel Morado, de Xestoso (Monfero), que levou 200 euros, mentres que o premio especial Alexandre Pérez Sindín á mellor decoración, dotado con 300 euros e entregado por Ares e Manuela, netas do lembrado cofundador da feira, recaía en Rocío Carballeira, das Pontes, e no seu particular carro: "Démoslle moitas voltas, pero pensamos no porco, que está feito á man de esparto e leva os produtos do cocido, porque está moi relacionado co grelo, e despois o carro, onde puxemos os grelos de Bermui, veu detrás", explica a premiada, que conta detalles curiosos da composición, como que fixeron as rodas con pratos do polbo.

O xurado, formado pola cociñeira María Teresa Cabarcos, por David Docampo, de Cohempo; e por Luisa Rodríguez, da Asociación de Amas de Casa; concedeu ademais cinco accésits de 75 euros para José Miguel Díaz, de Labrada (Guitiriz); María José Castro Prado, de Vilalba; Telmo Carballeira, de Piñeiro (Xermade); María Azucena Bellas, das Grañas; e Mari Luz Vázquez Souto, de Piñeiro.

Esta última vendeu "en nada" as súas 60 madas ao prezo marcado pola organización, a cargo do Concello das Pontes. "Fixaron o mínimo en tres euros e eu vendinos así, pero tamén se venderon a catro ou a cinco", di esta xermadesa, lembrando que nesta cita "sempre se vende moito grelo, son feiras moi boas", e que este ano se notou a escaseza na produción, pola auga e as xeadas. "Non foi un bo ano, e a proba é que non hai grelos", indica Mari Luz, que cultiva para autoconsumo, familia e amigos, pero á que lle gusta acudir ás Pontes "por tradición".

Moitos anos, dende que era un rapaz, son tamén os que leva participando Manuel Cendán, de Boizán (Vilalba). El véndelle todo a Champivil, pero fai unha excepción con esta feira, a única á que vai. "Teño clientes que me veñen comprar todos os anos", di, ao tempo que lle vai dando saída ás 150 madas que trouxo. "Estou moi contento, a xente vén moi animada e compra cantidades grandes, esta é unha feira moi alegre, con movemento", conclúe.

"Hai ganas deles, e este ano hai poucos", confirmaban as irmás Conchita, de San Cibrao, e Carmen, das Pontes, que destacaban o grelo que se atopa nesta feira como "moi rico, menos acedo que o da Mariña". Elas tiñan os seus xa encargados e agardaban para recollelos mentres reiteraban un comentario común, que xa todos estaban vendidos.

E é que a expectación foi máxima, e non só polos grelos. Tamén se formaron colas para probar os freixós da máquina de Lestedo, que malia sacar máis de mil á hora, non daba feito para atender a demanda, ou pola degustación do menú popular da feira, do que se prepararon 400 racións.

Os postos de artesanía ou gastronomía e a animación musical completaron unha xornada que se pechaba cun concerto da Roda.