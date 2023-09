A XIX Feira do Cabalo levará este venres ao mercado gandeiro de Castro uns 250 animais

O mercado gandeiro de Castro de Ribeiras de Lea acolle este venres sábado, día 2, a xa tradicional Feira do Cabalo organizada polo Concello de Castro de Rei, que acada a súa décimo novena edición.

A cita comezará ás 8.00 horas, momento no que se abrirán as portas para que os gandeiros e vendedores entren cos équidos de cara ao inicio da chegada dos visitantes, que terán á súa disposición diversos postos de artesanía, e tamén de produtos cabalares expostos e á venda para todos os amantes do mundo ecuestre que non se perden esta feira.

Aínda que o evento está orientado ao mundo equino, todas as persoas poden achegarse para desfrutar dun xantar, con postos de polbo e churrasco como en anos anteriores. De igual modo, os máis pequenos tamén terán protagonismo, con actividades dirixidas única e exclusivamente para o seu desfrute.

En canto a asistencia, Roberto Lorenzo confía en que, se as condicións metereolóxicas son favorables e non chove, se acaden os 250 ou 300 animais, unhas cifras similares as do ano pasado na volta desta cita tralo parón obrigado pola pandemia, cando se rexistraba "unha boa afluencia de público", valorou.