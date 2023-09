Palabras e flores no XIX Cabodano de Manuel María

O Instituto de Estudos Chairegos (Iescha) organiza un ano máis o Día da Cultura Chairega, coincidindo co 19º cabodano do pasamento do escritor Manuel María.

Os actos comezarán o día 8, ás 20.30 horas, diante da casa da cultura, onde o Iescha inauguraba en 2021 unha escultura, obra de Pepón Gómez, en memoria do escritor e tamén como parte das reivindicacións para que estas instalacións leven o seu nome. Unha petición que se mantén viva e que tamén estará presente na ofrenda floral do venres, que se complementará cun recitado aberto, ao que o Iescha convida a sumarse a calquera persoa que o desexe.

Ao día seguinte, tamén a partir das 20.30 horas, os actos serán no auditorio municipal, onde haberá un concerto do grupo Tundal e a escritora Marica Campo recibirá o recoñecemento como socia de honra do Iescha.

"É unha muller comprometida, que sempre colaborou co Iescha en todo o que se lle pediu, ademais de que destaca no mundo da literatura e no eido cultural e de ser moi amiga de Manuel María", di a presidenta do Iescha, Marisa Barreiro, sobre as razóns dun nomeamento que a entidade aprobaba na asemblea celebrada en marzo. Nesta xuntanza tamén se validaba unha distinción a Darío Rivas (Loentia, 1920/Arxentina, 2019), pola súa loita a prol da memoria histórica, que se fará efectiva nunha data por determinar.

"É un agasallo", recoñece "agradecida" Marica Campo, que fai fincapé na importancia que tiveron na súa vida tanto Manuel María coma a súa muller, Saleta. A escritora e mestra salientou a súa "admiración" pola escrita do autor nado en Outeiro de Rei, pero tamén polo seu "compromiso ético", pola súa defensa da lingua e "pola súa persoa enteira".