A xira literaria de María Reimóndez en Vilalba

"Dicía Agustín Fernández Paz que escribimos cos fíos da vida. Eu escribo do que coñezo, do que vivo e vexo, procurando que cada libro sexa unha exploración diferente". Así resumía o seu proceso á hora de escribir María Reimóndez, que fixo este mércores a súa particular xira literaria por Vilalba falando de varias das súas obras con distintos colectivos.

Esta xornada de encontros en torno ás letras e aos libros foi promovida pola biblioteca municipal, o IES Basanta Silva e o Instituto de Estudos Chairegos (Iescha), en colaboración co Concello, e serviu para poñer en valor a figura da escritora luguesa, que viviu tres anos na capital chairega, e coñecer a súa obra.

O seu particular periplo literario comezou no citado instituto vilalbés, onde Reimóndez mantivo sendos encontros con estudantes para falar das súas obras Corredora e Furia. Ao finalizar, abrironse turnos de preguntas onde os mozos e mozas lle preguntaron pola súa traxectoria, por que se fixo escritora ou cal é o seu libro favorito de todos os que escribiu.

María Reimóndez, durante o encontro con alumnos do IES Basanta Silva cos que falou do seu libro Corredora. M.ROCA

Pola tarde foi o turno do novo club de lectura da biblioteca vilalbesa, onde falaron da súa novela A dúbida, que foi unha das últimas lecturas que fixeron os membros desta entidade. Estes interesáronse polos seus procesos á hora de escribir e as temáticas. "Aínda que haxa cousas comúns de base, os libros son moi distintos na maneira na que están escritos. O interesante é que cada libro sexa a súa propia entidade", afirmou María Reimóndez.

Para pechar esta iniciativa, a autora falou da súa recente publicación, A casa do amo, na casa da cultura, nun acto promovido polo Iescha, co cal mantén una estreita relación despois de gañar a primeira edición do Premio Agustín Fernández Paz de narrativa infantil e xuvenil pola igualdade co seu traballo Fóra do normal.

