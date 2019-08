Xermolos e Riazor Blues organizan o día 17 o II Memorial Irmáns da Lexía

A asociación cultural Xermolos, a Irmandade Manuel María e os Riazor Blues, co apoio doutras entidades culturais, deportivas, políticas ou de memoria histórica, organizan en Guitiriz o vindeiro sábado, día 17, o II Memorial Irmáns da Lexía.

As actividades, que foron presentadas o mércores nun acto na Coruña, onde estivo presente a sobriña dos homenaxeados, Selva García, arrincarán ás 13.00 horas cunha ofrenda floral no Monolito da Santa Mariña, onde intervirán familiares e representantes de varias entidades. A continuación, haberá unha sesión vermú e un xantar popular no campo da festa desta parroquia guitiricense, para o que se poderán adquirir os tickets a través das distintas asociacións organizadoras.

Na sesión de tarde, os asistentes trasladaranse ao campo de fútbol Noreña Basanta, en Parga, onde se disputará o II Trofeo Bebel -que leva o nome dun dos tres irmáns da Lexía, que militara no Deportivo da Coruña-, un encontro amigable no que medirán as súas forzas o Parga FC e o CDX Aranga.

Só quedan dez días para que se celebre a segunda edición do Memorial Irmáns da Lexía.



Durante décadas, unha lousa de medo cubriu o recordo destes rapaces e moitas outras vítimas. Chegou o momento de renderlles a homenaxe que merecen.



+info en @irmansdalexia pic.twitter.com/f9gZnsj70v — Riazor Blues (@RB1987Oficial) August 7, 2019

Trala proba deportiva, a homenaxe volverá de novo á Santa Mariña, onde Jaurés, Bebel e France foran capturados logo de fuxir da Coruña coa idea de escapar a Asturias despois do golpe de Estado de 1936, e onde dende o pasado ano comparten un monolito con Alfonso Blanco Torrado, o coordinador de Xermolos e cura da parroquia, que foi quen recuperou a tráxica historia dos Irmáns da Lexía.

Blanco Torrado, que tamén acudiu á presentación do memorial, precisou que este tipo de iniciativas axudan a "conservar a memoria para crear futuro de paz, boa convivencia e harmonía".

"A xente nova por falla de tempo ten falta de coñecemento, vive na desmemoria que nós lle transmitimos", engadiu, lembrando que este memorial que quere traer o pasado de volta ao presente, e que ten vocación de continuidade, coincidirá "co Día da Galiza mártir".

Os actos do II Memorial Irmáns da Lexía prolongaranse ata ben entrada á noite, con concertos de Nuada -que repite sobre o escenario-, Nao e Sondarúa, "comprometidos co noso país".