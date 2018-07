Xermolos organiza este sábado un festival de cultura urbana en Guitiriz

Un grupo de jóvenes de Guitiriz, de la mano de la asociación cultural Xermolos, y con la estrecha colaboración de varios establecimientos comerciales y hosteleros de la localidad, organiza por primera vez este sábado un festival dedicado a la cultura urbana.

Urban Witiricus nace con la intención de "promover a creación artística e musical", así como "xerar un espazo de encontro para as persoas que comezan a transitar no mundo do hip-hop", apuntan los promotores, que también buscan "dinamizar a vida cultural, social e económica de Guitiriz e dos arredores".

El festival, que se desarrollará en el Campo da Feira, incluye un sinfín de actividades para todos los públicos. El programa arrancará a las 11.00 horas con un taller de grafiti, que impartirá Otro Prisma, y en el que los participantes podrán llenar de color un muro instalado en las inmediaciones del recinto.

Por la tarde, a partir de las 16.00 horas, llegará el turno de Antón Noriega, un joven vilalbés que ofrecerá una clase de iniciación al parkour, una disciplina en la que tiene una larga experiencia. A continuación, el coreógrafo y bailarín B-Boy-Kawa será el encargado de impartir un taller de break dance.

Uno de los platos fuertes de la jornada llegará a las 18.30 horas con las batallas. En ellas se medirán más de una decena de participantes, una iniciativa que contará con Hermytanho como speaker, y cuyo plazo para inscribirse todavía está abierto.

Los interesados pueden anotarse hasta este viernes poniéndose en contacto con la organización. El precio por participar es de tres euros.

Y habrá recompensa, ya que el ganador de las batallas recibirá el 60% del dinero recaudado con las inscripciones -el 40% restante irá para el segundo clasificado- y además podrá grabar uno de sus temas en 8 Estudios de Lugo.

Xenderal, uno de los grandes referentes gallegos del beatbox llegado desde Cerceda, ofrecerá un concierto-taller, donde explicará los conceptos y técnicas básicas de la disciplina y deleitará a los asistentes con algunos de sus temas.

Este será el pistoletazo de salida de los conciertos, en los que se subirán al escenario Sabino, Alto Asalto, Menina Arroutada, Caústica, Kali Aka La Negra, Valio, Aquario, Tami, el rapero guitiricense Japo y el también dj local Losi, que será el encargado de poner el broche de oro a un festival que nace con la intención de quedarse.

Y es que el propósito fundamental de sus promotores no es otro que "a xente o pase ben, nun ambiente o máis cómodo e seguro posible para todas as persoas que queiran achegarse, desfrutando así dunha xornada de cultura urbana para tódalas idades e públicos", concluyen.