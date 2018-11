"Mira cantos amigos ten papá", dicíalle unha voz ao pequeno Amaro Galego no trancurso do acto no que o seu pai, Raúl, era nomeado oficialmente como Chairego de Honra, en recoñecemento ao labor desenvolvido por "un mestre gaiteiro, un mestre da cultura galega". Así o definía o músico Xurxo Souto, un dos encargados de pórlle voz a esta homenaxe promovida pola Irmandade Manuel María e a asociación cultural Xermolos.

E esa voz non se trabucaba, como probaron todos os que encheron o salón de actos do Centro Cultural e Recreativo de Vilalba para arroupar ao Gaiteiro Nubeiro. "Sigo na idea de que esto é algo excesivo, se me creo todo o que me dicides...", confesou o protagonista do acto ao tomar a palabra, xusto antes de definirse a si mesmo coma "unha pouquiña cousa que se aferra a pretender darlle dignidade a un elemento que é indicador da nosa cultura, a un instrumento único e universal".

Malia aos reparos por ver unido o seu nome a unha nómina de xente que inauguraba Fiz Vergara Vilariño hai xa 27 anos, Galego aceptou a distinción en nome dese "gaiteiro anónimo e reivindicativo que é bandeira da nosa cultura", avogando por "fomentar a nosa música, é a que temos que defender, como cultura que é nosa, igual que o idioma".

"A nosa gaita respira, traspira, ten acento no idioma, fala en galego", dixo o intérprete, que fixo soar a súa inseparable gaita ao peche do acto, acompañado por varios músicos, algúns deles integrantes dun dos grupos dos que forma parte, o da asociación cultural Millo Verde.

A improvisada formación púxolle banda sonora á homenaxe, na que outro músico, Pepe Quintas Canella —nomeado Chairego de Honra en 2017 xunto a Miro Casabella— lle entregaba a Raúl Galego o diploma que o converte en membro de pleno dereito da "tribo" dos chairegos, como ben lle recordaba outro dos poñentes do acto, o músico, mestre e escritor Mero Iglesias.

"Este acto serve para darlle publicamente a nosa amizade a persoas que se achegaron a nós sumando traballo e esforzo, loita da verdadeira", lembraba tamén Mero, cualificando a Raúl coma un "instrumentalista de alentos e de sentimentos".

O coordinador de Xermolos, Alfonso Blanco, que desexou que Raúl, natural da Golada, siga a formar parte dese camiño común, e o mestre e escritor David Otero completaron a ronda de intervencións ao redor dun "cómplice de nós", un "militante na identidade" que está "sempre presente", coa súa música para "non perder a memoria nin a identidade", segundo salientou Otero.

Un poema de Xoán Xosé Fernández Abella ou verbas dos que quixeron acompañar a Raúl malia a distancia física completaron a primera parte deste acto no que o xornalista Xulio Xiz volveu ser o mestre de cerimonias. A segunda parte tivo lugar no restaurante Lanzós, onde se congregaron preto de medio cento de amigos e familiares do Gaiteiro Nubeiro para facer súas as verbas de Xurxo Souto: "Eu quero ser gaiteiro, eu quero ser Raúl Galego".