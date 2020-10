Xermolos adia a celebración do Hectómetro Literario polas novas restricións sanitarias

A asociación Xermolos e a Irmandade Manuel María veñen de anunciar o adiamento da inaguración do Hectómetro Literario dedicado ao poeta cospeités Miguel Anxo Fernán Vello, debido as novas restricións sanitarias "que impiden as xuntanzas", precisan.

O acto, co que colabora o Concello de Vilalba, ía celebrarse este sábado, día 24, ás 12.30 horas no Paseo dos Soños de Vilalba e incluía, como é costume, a presentación da escultura dedicada ao escritor homenaxeado, a número 14 deste itinerario cultural que discorre á beira do río Magdalena, así como actuacións e intervencións, entre elas a de Valdi, autor da peza, igual que de boa parte das súas predecesoras.

"Agardamos que isto vaia mellorando e a nosa cultura supere todos estes atrancos", desexan dende a organización, que xa tivo que suspender o acto previamente e tamén modificar a programación habitual en aras da seguridade dos asistentes.