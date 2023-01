A xermadesa Carmen Requeijo cumpriu cen anos en Miraz

A xermadesa Carmen Requeijo Pico nacía un 5 de xaneiro de 1923, "o mesmo día que o Rei Juan Carlos, pero con 15 anos de diferencia", como ela mesma di, no lugar do Sixto de Xermade, onde viviu ata que casou con Baltasar Requeijo e se asentaron na aldea dos Currás de Miraz, onde no propio día do seu aniversario a xa centenaria celebraba esta feliz ocasión arroupada por boa parte da súa familia.

E para facer aínda máis redondo o festexo, o Concello de Xermade quixo obsequiar a esta lonxeva veciña cunha tarta ben especial ilustrada cunha das imaxes máis representativas do municipio, a igrexa xermadesa e o popular Cristo Enxoito.

Tarta de aniversario da centenaria Carmen. EP

Carmen e Baltasar, que se dedicaron toda a súa vida aos traballos do campo, tiveron seis fillos, que lles deron cinco netos e catro bisnetos.

Cun descanso máis que merecido, Carmen, que ten algún que outro problemiña de mobilidade pero mantén unha gran lucidez mental, como destaca a súa familia, adoita ler El Progreso todos os días, e pode ademais presumir de facelo "sen gafas". Gústalle estar informada das noticias e esta vez, foi ela a protagonista dunha. Non todos os días se cumpren 100 anos.