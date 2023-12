O xermadés Xosé Manuel Felpeto presenta a súa segunda novela en Cabreiros

Xosé Manuel Felpeto, activista cultural e presidente da asociación de veciños de Cabreiros dende hai máis de 25 anos, presentará este sábado pola tarde na casa escola desta parroquia xermadesa a súa segunda novela, Branco xiz tirando a negro.

Un traballo que naceu na pandemia "cando aínda había algunhas fases de confinamento", explica, e que vén de publicar coa editorial lucense Tris Tram, coa mesma que xa sacou á luz O pau de ferro, no ano 2021.

"Estoulles moi agradecido pola confianza. É gratificante que despois dun tempo che pregunten se tes novo libro e se poden ler un pequeno boceto", di Felpeto, avanzando máis detalles sobre esta nova historia que volveu a conquistar aos editores.

"Os protagonistas son Martiño e Lola. Baseime moito neses personaxes estereotipados nos que eu non creo, que parece que non teñen nada en común, pero que é mentira", explica o autor, sobre as claves dunha novela dunhas 250 páxinas que se divide en dúas partes. A primeira ten sete capítulos, e a segunda, cinco.

Ao longo dos mesmos o lector pode adentrarse na vida de Martiño, "un rapaz de 27 anos de Madrid, cunha vida fácil e unha familia economicamente ben, que pode estudar e telo todo, pero ao que lle falta a felicidade", indica.

"De entrada, Lola parece que é antagónica, unha muller de case 60 anos, que vive nunha aldea de Galicia e que a súa vida pode gardarse nunha caixa de mistos, pero que é feliz", debulla o autor, confirmando que na historia "hai sufrimento" pero tamén espazo para "o amor" e outros sentimentos.

"Eu escribo sobre o que vexo, o que escoito, o que sinto, o que sufro... Para min é unha fiestra onde podo respirar se me sinto afogado", di, "ilusionado" ante a experiencia de sacar este segundo traballo, no que tamén contou con Leandro Lamas, amigo persoal, para a ilustración da portada.

E tamén botou man doutros coñecidos, como Xosé Lastra e Xoán Ramiro Cuba —que o acompañará na presentación—, para revisar un texto do que falará mañá sábado en Cabreiros, ás 18.30 horas.

Pero esta non será a única presentación. "Gustaríame facer outra nas Pontes, que é a miña casa, e tamén en Neda, Narón e Ferrol, ademais de en Lugo e mesmo en Vilalba", di Felpeto, que tampouco desbota a idea de asistir a alguna feira do libro.

E unha vez que se lanzou á aventura de publicar, parece que non ten previsto parar. Xa que segundo confirma ten "pola metade" un libro de relatos no que se mesturan historias nas que prevalece a envexa, con temas máis retranqueiros, outros en clave de humor e algúns cun profundo sentido crítico.

"Xa teño o título", asegura, sen desvelar máis detalles, concentrado en seguir creando historias que engaiolen ao público.