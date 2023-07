Xermade reúne a familia do torneado da madeira do 15 ao 17 de setembro

A biblioteca de Xermade acolleu este xoves a presentación do XXIII Encontro de Torneiros da Madeira de Galicia, que citará á gran familia do torno do 15 ao 17 de setembro, co polideportivo local como epicentro das actividades.

Alfonso Franco, presidente de Amigos da Madeira das Pontes, que organiza o evento conxuntamente co Concello de Xermade, recordou que as persoas interesadas en expoñer poden cumprimentar a solicitude na web encontrodetorneiros.org, onde tamén se pode consultar xa o programa e coñecer os relatores deste ano, cuxas traxectorias puxo en valor.

Así, destacou a ilusión pola presenza de Jean Claude Charpignon, "unha persoa que queriamos traer dende hai tempo" polas súas achegas, ideando un accesorio "especial para o torno, que en vez de facer pezas redondas permite facer formas", concretou, partindo do sistema que se usaba para crear as impresións nos antigos reloxos de peto. O segundo relator internacional será Stewart Furini, experto en cores para embelecer as madeiras, e o apartado nacional cubrirao Francisco Boyero, experto no uso de resinas.

Os obradoiros completaranse co pontés Lolo Castro, "un importante activo da asociación e dos torneiros", dixo Franco. "É un fenómeno, todo o mundo está desexando vir aos torneiros para velo", destacou tamén o alcalde de Xermade, Roberto García, animando a eses visitantes a gozar da gastronomía, da cultura e do patrimonio local ao tempo que acoden a un dos "maiores orgullos" do municipio, a "champions do torneado", posible grazas á implicación da Xunta, da Deputación ou do Concello das Pontes.

"Estanse facendo as cousas moi ben, ano tras ano ídesvos superando", dixo o deputado provincial Pablo Rivera, que avogou por "convencer" do futuro do sector para que haxa relevo xeracional, unha cuestión na que tamén fixo fincapé a xerente da Fundación Artesanía de Galicia, Elena Fabeiro, que citou a torneiros profesionais como Adrián Pena (Xar) ou Aitor Martínez (Vikensen) para os que pasar por Xermade foi clave.

"Este é un encontro de profesionais, de amateurs e tamén de amigos da madeira, no que xorden sinerxias", destacou Fabeiro, avalando o bo posicionamento internacional dunha cita que ten continuidade ao longo do ano coa mostra itinerante Contornos -formada por pezas dos expositores-, que poderá verse do 1 de agosto ao 10 de setembro no centro de interpretación das Fragas do Eume.