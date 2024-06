Xermade | Como musealizar unha igrexa: o exemplo de Cabreiros

Foi un camiño difícil cheo de silvas, completamente diferentes pero igual de espiñentas que ían cubrindo inexorablemente as ruínas do que un día fora a igrexa parroquial de Santa Mariña de Cabreiros, en Xermade.

A asociación de veciños da parroquia tiña xa entre os seus obxectivos fundacionais recuperar o vello templo, abandonado á súa sorte logo da construción da nova igrexa. "O que nunca se debe facer é tirar o patrimonio coma quen tira unha caixa de mistos, está aí, ten vida, historia, e nós non queriamos que pasase a pala e levase todo por diante", lembra Xosé Manuel Felpeto, presidente da entidade veciñal dende a súa fundación, en 1997, ata hoxe.

Ao pouco de crear a asociación comezaron as negociacións co bispado mindoniense para lograr a desafectación do lugar, necesaria para levar a cabo calquera actuación. Mais, malia que o sitio estaba "inzado de silvas e as casas pegadas se queixaban", as negociacións non daban chegado a nada. Ata que caeu parte dunha parede. A indignación cada vez maior dos veciños e a proposta da asociación, disposta a asumir os custos do proxecto, fixo que finalmente o bispado cedese. Comezaba entón unha nova etapa.

Unha orixinal proposta

"Que se podía facer?". Esa foi a pregunta que se lle fixo a Julio Franco, veciño de Cabreiros e responsable dunha empresa da que xurdía a orixinal idea da musealización. Na diocese gustou, aínda que con algún axuste, así que tocaba buscar o financiamento.

Os fondos do Plan Leader parecía a opción máis lóxica e a iniciativa foi moi ben acollida, lembra Felpeto, pero non chegaba, polo que tamén se involucrou o Concello. "Viron que era necesario, case unha obriga facelo", di o presidente da asociación veciñal. E como a administración local non quería investir sen ser algo público, chegou a un acordo coa diocese para crear unha praza.

"A desafectación levámola nós e todas as pedras que están postas sacámolas os veciños, coa axuda dunha máquina, márcamolas para poder devolvelas ao seu sitio, e viñeron camións para carretar o escombro de xente de aquí que veu axudar", conta Felpeto sobre todos os traballos previos realizados, que incluíron a retirada do cemiterio vello, o que "non deu problemas, pois xa pasaran 70 anos dende o último enterramento".

Colaboracións necesarias

"Deu moito que facer e foi obra da veciñanza, significou moito", remarca. A intervención final para dar pé ao que se inauguraba en 2006 e se pode ver tal cal na actualidade foi executada por Construcciones Paz de Momán e requeriu dun investimento de máis de 200.000 euros: 100.000 achegados pola Fundación Terra Chá, que xestionaba os fondos do Plan Leader, 110.000 da Consellería de Política Territorial e 6.500 das arcas municipais.

"Fíxose nun tempo récord", lembra o exalcalde Tomás Rodríguez, que incide tamén en que "estaba todo tirado, a monte, e a idea xorde da asociación de veciños para recuperar o espazo".

Placa conmemorativa e praza resultante. AEP

"Saíu un proxecto moi bonito, quizais quen non saiba de que vai o tema pódelle costar entendelo, pero o que sabe que había, enténdeo", di Rodríguez sobre a actuación realizada, na que se conservaron os arcos do antigo templo, que se cre que databa do século XVI, así coma outros elementos representativos, distribuídos nunha praza que conta cunha sorte de gradas, zonas verdes e mobiliario urbano. Tamén se expoñen pedras coas inscricións.

"Foi unha obra significativa para a parroquia, é un espazo de ocio, bonito, onde antes só había pedras e silvas", di o exalcalde, que lembra que o proxecto "chamou a atención" e que se sacou a adiante ao haber "ocasión, opción e vontade".

Un espazo dinámico

O seu sucesor no cargo, Roberto García Pernas, destaca a aposta que se fixo naquel momento por "manter viva a historia relixiosa do concello" e o resultado "perfecto" do proxecto. "Fíxose unha praza dinámica para o uso dos veciños, tanto para o descanso como para acoller actividades", conclúe o actual rexedor xermadés.

A gran inauguración, o 3 de xuño de 2006, á que asistía o delegado provincial de Política Territorial, José Daniel Núñez Segade, incluíuse na programación das II Xornadas Interxeracionais de Cabreiros, outra das grandes apostas da asociación desta parroquia.

"Non podemos deixar morrer o pouco que temos, hai que dignificalo, valorar o que tes", defende Felpeto que, 18 anos despois e malia todo o traballo que supuxo, ten só un pensamento cada vez que ve a praza: "Mereceu a pena".

Xermade en 18 curiosidades

1 Ola

A fusión das cooperativas Xertiriz e Gandeiros Chaira daba lugar a Xertigán, formada por uns 200 socios. Desapareceu e varios dos seus socios fundaban Almoga en 2011, que vén de anunciar neste 2024 a súa disolución.

2 De pequenos...

O Concello organizaba por primeira vez un Entroido infantil.

3 ...E maiores

Aos seus 104 anos, Manuela Carballo era homenaxeada na comida dos maiores ao ser a asistente de máis idade. A lonxeva veciña finaría aos 108 anos.

4 De premio

Sería a aposta polas enerxías limpas que se fixo nas vivendas sociais, as primeiras de Galicia en contar cun sistema de placas solares para xerar a enerxía necesaria na vivenda. A idea era que o 80% da luz e da auga procedese de fontes solares e eólicas.

5 Por escrito

O colexio editaba un libro para conmemorar o seu 25 aniversario, ademais de celebrar unha comida e facer unha exposición de fotografías. Dixiría o centro Manuel Castro Santamariña, que levaba nel 24 anos como mestre.

6 A anécdota

Apareceu un niño de rula con dúas crías nunha palmera do centro educativo, facendo as delicias dos máis pequenos, que tamén aprenderon da experiencia.

7 De fóra

Dous torneiros do Reino Unido acudían como relatores ao Encontro de Torneiros da Madeira, que celebraban entre A Fraga (Cazás) e o pavillón a sexta edición.

8 Protagonista

Francisco Corral, zoqueiro de Piñeiro máis coñecido como Pancho do Toutelo, falaba dos 60 anos que botou zoqueando polas casas e polas feiras, para as que facía ata 50 pares nun mes.

9 Fume

O Concello anunciaba a recuperación dun muíño na parroquia de Miraz para crear un museo etnográfico .

10 Nubes e claros

Un importante incendio, de Nivel 1, afectaba ás parroquias de Cabreiros e de Momán o 12 de agosto, nunha xornada con 30 lumes na provincia e un 70 en Galicia.

11 No bandullo

Roupar de Abaixo celebraba a XIII Festa dos Callos, con 500 racións repartidas, mentres na XII Festa dos Cogomelos, no Campo de Roupar, se repartían unhas 800.

12 O titular

Sotavento pretende guardar convertida en hidrógeno la energía eólica sobrante. Gas Natural investía 402.000 euros nun proxecto pioneiro en Galicia.

13 Industria

A Consellería de Vivenda e Solo sacaba a concurso a electrificación da segunda fase do polígono, paso previo á venda das 25 parcelas nas que se dividiron os máis de 45.000 metros cadrados urbanizados.

14 A Deus rogando...

O alcalde solicitoulle á Xunta máis potencia de luz para uns 300 veciños, que non podían conectar a un tempo varios eletrodomésticos. Pedía cambiar a liña de baixa tensión por outra de media.

15 Soa ben

O grupo de gaitas Axóuxere de Roupar tocaba na xuntanza de 6.000 persoas maiores en Melide.

16 Con historia

Unha ferrolá compraba a aldea abandonada de Cerqueiral (Piñeiro), con tres casas de máis de dous séculos de antigüidade, coa idea de rehabilitala. Tamén participaba nun programa de recuperación de razas autóctonas.

17 Deporte

A SD Momán ascendía a Segunda Rexional tras pechar invicta a tempada, con 19 vitorias en 28 partidos.

18 Adeus

Manuel González, natural de Chantada e que foi alcalde de Xermade case dúas décadas, prexubilábase, tras 17 anos no centro, como profesor do colexio, que tamén dirixira.