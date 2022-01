O Concello de Xermade chegou a un acordo neste 2021 co Bispado de Mondoñedo-Ferrol para formalizar a compra das casas reitorais de Santa María de Xermade e San Pedro Fiz de Roupar, así coma das súas correspondentes fincas.

O proceso de adquisición da reitoral xermadesa xa está oficializado ante notario, e responde ao desexo do Concello de continuar co proxecto de rehabilitación que xa se iniciara neste edificio logo dun acordo de cesión por 25 anos sucrito hai preto dunha década. Daquela, a través dun obradoiro de emprego, renovárase a cuberta, reconstruírase unha parte da casa e eliminárase un vello alboio que restaba visibilidade e invadía a beirarrúa.

O rexedor, Roberto García, precisa que se apostou pola compra ao non querer seguir investindo nun edificio que non era municipal e pola utilidade que podería ter para o Concello tanto a propia construción, de pouco máis de 300 metros cadrados, coma os seus terreos, con máis de 10.000 metros cadrados —7.575 de solo de núcleo rural e 2.686 en solo rústico—.

«No primeiro andar gustaríanos habilitar un salón multiusos, pois estase usando o da biblioteca, que ten pouco aforo», adiantou o rexedor, que tamén prevé continuar co proxecto inicial de creación dun museo etnográfico —o goberno local anterior negociara a cesión con este obxectivo—, para o que se aproveitaría o baixo.

Por outra banda, as negociacións para a adquisición da reitorial de Roupar, localizada preto da igrexa e fronte á escola habaneira de Roupar de Abaixo, están pechadas, pero aínda non se formalizou o acordo. Este inclúe ademais a segregación da parcela do contorno do inmoble, pois nesta tamén se localiza a igrexa parroquial.

A superficie que pasaría a ser de titularidade municipal supera os 3.000 metros cadrados e, segundo precisou Roberto García Pernas, xa estaba a ter un uso público, pois é onde se organizan as festas da parroquia e tamén se emprega con regularidade como aparcamento. E ese foi un dos motivos de impulsar a compra, a posibilidade de ter que deixar de dispoñer da finca se esta chegase a pasar a mans particulares. Agora, a idea é aproveitala tamén para habilitar un parque infantil.

O alcalde xermadés precisou que o uso do inmoble non está decidido, aínda que unha opción sería impulsar un centro de día, tendo en conta o proxecto que existe nesta parroquia para crear vivendas tutelados.

En calquera caso, precisa García Pernas, o investimento necesario para rehabilitar ámbolos dous inmobles é elevado, polo que dende o Concello estudarán a que axudas acollerse e solicitarán o apoio doutras administracións para poder levalo a cabo.

A adquisición, que se pechou en 100.000 euros, ten unha axuda da Deputación

O Concello de Xermade e o bispado mindoniense pecharon o acordo de compra polas dúas reitorais nun total de 100.000 euros, 50.000 por cada un dos inmobles. A metade do orzamento sairá das arcas municipais e o resto dun convenio coa Deputación de Lugo. Este asinárase a finais de 2020, por 60.000 euros, para adquirir un camión contraincendios que finalmente custou 11.000 euros, polo que o Concello pediu modificar o acordo e así usar o remanente para a compra da reitoral xermadesa.