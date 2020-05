Xermade captura tres mostrencos que venderá si no aparece su dueño

El Concello de Xermade recogió hace varias semanas tres caballos en la zona del Serrón do Lobo, entre las parroquias de Piñeiro y Momán, tras recibir reiteradas quejas por parte de los vecinos del lugar ante los daños que los mostrencos provocaban en su fincas.

Los animales llevaban ya muchos meses vagando por la zona, según confirmó el alcalde de Xermade, Roberto García Pernas, quien precisó que por el momento nadie ha reclamado la titularidad de los ejemplares, que fueron capturados por personal municipal. También se avisó al Seprona, cuyos agentes verificaron que estos no tenían un microchip para poder identificarlos.

A la espera de determinar su futuro, los équidos llevan un mes depositados en una parcela de Cabreiros y a cargo de los cuidados de un particular, Fernando Bello Pita, mientras el Concello corre con los gastos que generan.

Non é habitual, no concello hai zonas nas que hai cabalos no monte, pero teñen propietario e teñen microchip

El regidor xermadés, a través de un bando, daba un paso más para intentar localizar al posible propietario de los caballos, si bien todo parece indicar que son animales salvajes sin un titular conocido. "O Concello ten a obrigación de recollelos e os veciños non tiñan claro que tivesen dono", explica García Pernas, recordando que los caballos tenían por costumbre invadir los campos y que los afectados los echaban, pero que pasado un tiempo volvían a aparecer, razón por la que alertaron al Concello.

SUBASTA. Una vez superado los días habilitados para reclamarlos, el Concello de Xermade ya podrá disponer libremente de los animales. "Se non aparece o dono, sairán a subasta", avanza el alcalde, que aún no tienen claro como se realizará el proceso, dadas las particularidades de la situación actual.

O Concello ten a obrigación de recollelos e os veciños non tiñan claro que tivesen dono

"Temos que buscar a fórmula para facela con seguridade", indica García Pernas, que estudia si es viable llevarla a cabo en la casa consistorial o a través de la web, mientras precisa que esta es la primera vez, desde que él asumió la alcaldía en 2015, que han tenido que hacerse cargo de la recogida de mostrencos.

"Non é habitual, no concello hai zonas nas que hai cabalos no monte, pero teñen propietario e teñen microchip. Poden escaparse, pero é algo puntual", concluye el regidor xermadés.