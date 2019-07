Xermade acoge un campo de trabajo arqueológico en la Casa da Neveira

El campo de trabajo arqueológico Casa da Neveira inició este mércores su quinta edición con la participación de once jóvenes procedentes de distintos puntos de España, México, Rusia e Italia, que a lo largo de diez días realizarán diferentes actuaciones en este yacimiento medieval de la parroquia xermadesa de Lousada.

"A nivel arqueolóxico, centrarémonos na retirada do aluvión que destruíu parte da neveira", explica el director del campo, Israel Picón, de la firma A Citania Restauración, que un año más se encargará de coordinar los trabajos, que además estarán supervisados por otros dos arqueólogos y tres monitores.

Los jóvenes que participan en esta iniciativa, y que tienen edades comprendidas entre los 18 y los 26 años, tratarán de consolidar también "a unidade estratigráfica número seis do xacemento", o lo que es lo mismo, "o muro leste máis grande", indica Picón.

"Este ano entre os participantes non hai ningún que estude arqueoloxía nin restauración, o que fai que sexa máis enriquecedor, xa que ninguén ten coñecementos previos do ramo", añade el director del campo de trabajo, avanzando que los jóvenes podrán asistir también a otras actividades "novidosas".

Así, además de desplazarse todos los días hasta el yacimiento, tendrán la posibilidad de realizar una yincana de orientación y rastreo y participar en un taller de talla de madera con el torneiro local Vicente Ledo.

El programa de este campo de trabajo, que se realiza a través de la Dirección Xeral de Xuventude de la Consellería de Política Social, incluye además una tarde en la playa del lago de As Pontes, una ruta por el Batán de Folgoso y varias excursiones a As Catedrais, a Lugo, al Castro de Viladonga o a las Fragas do Eume.