Ten unha exposición no Barbarroja das Pontes. Como é?

É parte dunha iniciativa coa xente do pub e co meu compañeiro Miguel Ledo. Esta é a segunda exposición da mesma, que comezou el. A súa foi de fotografía e a miña é de pintura. Facémolo para revitalizar a cultura das Pontes dende un plano máis informal e urbano.

En que consisten as pinturas que expón?

Son colaxes e teñen como tema principal as conexións neuronais. Trato os procesos da memoria dende o meu punto de vista, definíndoa dunha maneira imprecisa e anacrónica, afastada da percepción que se ten dela como un recipiente que almacena e ordena cousas.

Como plasma iso nos seus cadros?

Traballo coa cor e coa forma, xa que é algo que nos causa emocións dende que somos moi pequenos, antes que moitos outros estímulos. As cores ademais teñen moito simbolismo, e así creo un mapa neuronal.

Cantas pezas compoñen a exposición, e ata cando se vai poder ver?

Son oito pezas, e estarán expostas arredor dun mes, o que veñen sendo catro fines de semana, que son os días que o bar está aberto.

Como se lles ocorreu comezar coa iniciativa?

Os donos do pub, Chema e Yoli, teñen a mente moi aberta e xa intentaran iniciativas así cando eu aínda era moi nova. A iso sumouse que en Pontevedra vimos unha integración social da arte moi boa, máis informal e urbana, en bares e locais, e gustounos a idea de ter algo así nas Pontes. Queremos crear un espazo para a xente nova do municipio que queira expoñer as súas obras e traballos dunha maneira aberta e sen censura.

Como foi a acollida dos veciños da vila?

Tiña algo de medo de que as exposicións da iniciativa pasasen desapercibidas, tamén ao ser diferentes e estar expostas en sitios menos convencionais como bares, pero todo o contrario. A reacción foi moi boa e teño visto xente mirando pezas e debatendo ou falando delas, que era xusto o que buscabamos.

En que momento naceu o seu interese pola arte e por ser parte dela?

Gústame dende que son ben pequeniña, e lembro que moitas veces me sentaba a debuxar e pintar con miña tía. Ademais tiven moita sorte e a miña familia sempre me apoiou e tirou por min nesta faceta. Á hora de escoller unha carreira artística, por exemplo, tiña algo de medo polas saídas laborais, e axudáronme moito a ir para adiante e intentalo.

Cultiva só a pintura ou gústanlle máis disciplinas?

Traballo con bastantes disciplinas, xa que agora estou nun punto onde escollo a que mellor se adapta á miña idea ou ao que quero facer. Por exemplo, agora que estou centrada no tema da memoria, emprego moito as fotos e os vídeos. Tamén teño feito curtas, e unha delas, xunto cun cadro con teas superpostas, estivo na exposición Voilà la femme de Marín, que rematou o día 31 de marzo.