Xardín dos soños: un referente do labor escolar

Localización

A carón da entrada de urxencias e do PAC de Vilalba, con acceso dende a vía que rodea o centro de saúde e dende a Rúa da Revolta, atópase este tranquilo espazo verde froito da iniciativa escolar.

O artista

A EEI pedíralle ao profesor e ilustrador vilalbés Eduardo Pérez Baamonde se podía pintar "un mural que fose un conto, que invitase aos nenos a imaxinar", lembra Marisa. Escolleron unha parede lateral que forma parte do centro de saúde, polo que lle solicitaron permiso ao Sergas.

Sen xogos

O xardín só ten un par de bancos, porque, di Marisa, "nunca se pensou en poñer columpios ou outros xogos", ao estar concibido coma un espazo para "crear". Si se pensaba colocar unha fonte no centro, onde hai unha tulla azul, pero non se fixo.

Xardín dos Soños. C.PÉREZ

Máis de cen nomes infantís nunha placa de metacrilato e un colorido mural —o primeiro de Vilalba tralo do 25 de xullo— que dá pé a infindas historias con cada un dos seus personaxes. Un conxunto de árbores e de arbustos de diversas especies aquí e acolá. Unha pedra cunha placa co nome borrado polo paso do tempo, pero imperecedeiro para quen colaborou para facer realidade unha ilusión. O Xardín dos Soños.

O xermolo desta iniciativa prendía hai xa máis de dúas décadas. Na Escola de Educación Infantil de Vilalba querían facer algo relacionado coa natureza, polo que pensaron en pedirlle ao Concello que lles cedese un terreo para poder sacar das aulas o alumnado e que plantase árbores. "Pensabamos na beira do río ou por aí, non contabamos con ter un espazo no centro da vila", lembra Marisa Barreiro, exdirectora da EEI e presidenta do Iescha, sobre as orixes dun proxecto ao que lle dedicaron de continuo seis primaveras, dende 2001 a 2007, e ao que volveron con regularidade dende entón.

Bancoe unha das xardineiras decoradas por Eduardo e pintadas polos nenos. C.PÉREZ

Hoxe, o Xardín dos Soños é un lugar "de silencio e recollemento", que Marisa reivindica "porque ten o seu encanto". "Recomendeillo a un amigo para ler o periódico, e eu case sempre que paso por aquí veño velo e moitas veces hai xente con batas brancas, axuda a desconxestionar", di, botando a vista atrás para lembrar cando este aínda hoxe "pouco coñecido lugar" era case "unha selva".

Tocara limpar, coa axuda do Concello, e despois plantar, coa implicación total dos escolares. "Os nenos viñan traballar aquí, coas súas carretillas e sachos", lembra Marisa. "Todo o que ves, veu pequeno e plantárono os nenos", conta, botando unha ollada ao redor, a esas árbores que apenas tiñan un metro de altura e agora dan sombra.

Mural do Xardín dos Soños. C.PÉREZ

O gran mural ten pequenas réplicas en varias estruturas cilíndricas de construción que fan de xardineira. Eduardo fixo os modelos, pero foron os escolares os que pintaron con esmero. "Os meus afillados, Ainé e Marcos, traballaron aquí e Marcos acaba de graduarse na universidade", apunta Marisa, constatando a perpetuidade dun xardín que baixo terra acubilla, en botes de cristal sen tapa, desexos daqueles pequenos que compartiron un soño.