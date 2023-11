Xaquín Pérez Sindín, sociólogo e profesor na Universidade de Varsovia e na de Copenhague, onde reside, forma parte da investigación Transición energética en las regiones carboníferas españolas: innovación, resiliencia y justicia, que financia o Ministerio de Ciencia e Innovación. Pese a que aínda está en marcha, "comezan a saír os primeiros resultados" e en 2024 presentaranse nas Pontes.

Cantas persoas hai no proxecto?

Coordina Alexia Sanz Hernández, da Universidad de Zaragoza, e hai nove investigadores e profesores tamén das universidades de León, Oviedo, A Coruña e Copenhague.

E que peso ten As Pontes?

O estudo está centrado en zonas mineiras con moita tradición, con moitos concellos afectados e producións máis modestas, onde toda a comarca depende da minaría. No caso das Pontes é algo moito más localizado e non hai moita tradición, a extracción empeza nos 70, pero paradoxalmente foi onde se extraeu máis carbón. Nos 80 representaba o 45% de todo o carbón nacional. É un caso diferente pero semellante a outros, froito da crise do petróleo, cando os países teñen que empezar a explotar os seus propios recursos e comezan a extraer carbón de forma masiva. Hai como moito uns 300 casos similares en Europa.

Pero inclúese no estudo.

No caso da análise demográfica non, cinguímonos a zonas que dependían antigamente da minaría, pobos máis pequenos e iguais, a comparativa é máis fácil, pero non quere dicir que os resultados non sexan extrapolables, ten unha lectura similar. Na parte das enquisas sobre a percepción da transición si se incluíu, as enquisas xa se fixeron, pero aínda non temos os resultados.

Da análise demográfica si?

Hai un despoboamento que afecta a todo o mundo rural. É un fenómeno contemporáneo, a xente vaise ás cidades. Pero a análise reflicte que o declive demográfico é máis acentuado nas antigas zonas mineiras pese ás inxentes cantidades de fondos públicos recibidos e iso debería servir para replantexarse certas políticas.

O tema de fondo é aprender da lección do pasado e saber se estamos cometendo o mesmo erro

As Pontes xa viviu o peche da mina. Agora afronta o da central.

O tema de fondo é aprender da lección do pasado e saber se estamos cometendo o mesmo erro. Ao mellor non somos o competitivos que cremos ser. Basámolo todo en fondos públicos, en conseguir empresas... pero esas empresas sempre van estar na corda frouxa.

Actualmente está nesa corda Einsa, das primeiras en recibir fondos do plan de reindustrialización.

Einsa foi unha empresa teledirixida dende Madrid como buque insignia da reindustrialización. E eses efectos de se a empresa aguanta, pecha... acaban incidindo na mentalidade do pobo.

Por onde pasa o futuro entón?

A solución dificilmente vai vir da economía clásica. Tal vez pasa máis por unha autorreflexión, de mirarnos no espello da historia e darnos conta que o vivido co carbón responde a un momento histórico moi particular. Nin antes era todo tan bo nin agora é todo tan malo. Non pasa nada por non ser unha potencia industrial, sobre todo se iso implica máis incerteza. As Pontes ten outros potenciais que cómpre explotar.

Acaba de publicar o libro Resources communities con Kristof Van Assche, Mónica Gruezmacher e Lochner Marais, que fala de lugares moldeados por unha soa industria. Tamén está As Pontes?

O libro fala sobre os problemas que padecen as comunidades cuxa traxectoria estivo condicionada pola extración de recursos naturaias e como a memoria colectiva, a miúdo selectiva e non sempre obxectiva, acaba por impoñer unha forma moi concreta de ollar cara ao futuro. Na miña tese centreime nas Pontes. Este libro é expandirse, aumentar a escala para ter unha visión máis global.