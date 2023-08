Alá polos 70 en Ortigueira, un grupo de vellos artesáns de instrumentos de mente aberta e ideas claras xuntáronse para facer un pacto. Acordaron que o furado da buxa de todas as gaitas tivese a mesma medida e encaixase en calquera punteiro.

Aquel encontro sentaría os alicerces da Asociación de Gaiteiras e Gaiteiros Galegos (AGG), segundo salientaba o presidente da entidade, Xaneco Tubío, no seu pregón de excepción e case por imposición –levaban unha década "rillándolle na orella"– da XXX Mostra de Instrumentos de Música Tradicional de Pardiñas, a gran cita do gremio que promove a AGG e cuxas raíces, dicía Xaneco, tamén se remontarían a aquela trascendental xuntanza.

Xaneco con Marisol, David, Alfonso e Oli. Arriba, posto de arpas. C. PÉREZ

Aínda que de regar semente e facela medrar no marco do Festival de Pardiñas se encargase el mesmo, como lembraba Oli Xiráldez, da directiva da AGG: "No 94, un rapaz de 25 anos tivo un soño, e o seu soño é isto que tedes aquí diante, pensou que podiamos estar todos os construtores de instrumentos de Galicia representados nun sitio pequeno, en Guitiriz, en Pardiñas". Aquel mozo que comezaba nun mundo no que Galicia é hoxe, en palabras de Oli, "un referente en Europa", colleu prestado o coche de seu pai e botouse "polo país adiante" para pór en práctica a filosofía do primeiro presidente da AGG, Santi Caneiro: "O eu é o nós, e co nós somos invencibles". "E a mostra é un bo exemplo disto", incidía Xaneco.

"Falamos de que tiñamos que xuntar os artesáns vellos e os novos para facer algo de gremio e visibilizar un oficio". E así por Pardiñas foron pasando quen xa non está, coma Anxo Rei, Tonecho ou Pablo Cid –"chanzo fundamental para que hoxe toda Europa veña encargar zanfonas a Galicia"–; ou "vellos" mestres coma Xosé Seivane, pregoeiro da primeira mostra; ou Guillermo Álvarez, o Crego.

José Catoira e Lua. C. PÉREZ

E entre todos favoreceron unha evolución no oficio que se trasmite nunha mostra que en 2023 xunta 30 facedores chegados dende distintos puntos de Galicia, de España e de Portugal. E entre eles, segue habendo caras novas, coma a dos Ferreiros de Mazonovo e o seu proxecto de recuperación da trompa (ou virimbao), denominado Avareira –o monte que comparten A Fonsagrada, Oscos e Taramundi–, "para hacer el instrumento asequible a todo el mundo". Cóntao a ferreira xienense Paz Prieto, que leva seis anos nos Oscos e tres facendo un instrumento con diferencias sutís co tradicional –tamén o fan, se llelo piden–, coma as tonalidades: "La gente responde bien, dice que suena guay".

Paz veu de visita á mostra o ano pasado e este tiña que estar: "Me ha gustado la colaboración entre todos para que funcione, estoy enamorada". Un frechazo co mundo dos facedores de instrumentos que tamén sentiu Julia Marín Ramírez, de Artesanía JMR. O que ía ser un ano en Santiago xa son oito, tres como artesán de pandeiretas e xa fiel a Pardiñas, "unha oportunidade para partillar co resto de xente do gremio".

Posto de arpas. C. PÉREZ

Na mostra poñía por primeira vez os pés e os soños José Catoira en 1997. Quería facer gaitas. Nunca unha fixo, pero si violíns cos que leva catro anos acudindo como expositor. Onte pulía un fondo mentres supervisaba a Lua, pequena gaiteira vasca, con raíces en Castro de Rei, que estaba a traballar na tapa dunha mandolina de Pablo Sánchez Otero, compañeiro de José no obradoiro.

Ao carón, varios nenos facían soar as arpas de Lorena Reinaldo; ao fondo, José Mari Beltrán contaba ante un numeroso e entregado público os segredos da txalaparta. E así, un sinfín de propostas, coma a vermú de Xirolarrua ou o concerto de Brincadeira e, xa no XLIV Festival de Pardiñas, os case 100 postos da Mostra de Artesanía, os máis de 90 xogadores do aberto de billarda con vitoria para Seixas, as emisións de Radio Pardiñas, os concertos de Bloquinho de Xermolos, Boroa, The Poozies, Guilhem Desk, La Tarancha e Rebeliom do Inframundo...

E é que, como dicía Xaneco: "Somos unha cultura das máis potentes do mundo, levan mazando en nós moitos séculos, pero seguimos falando, cantando, bailando e fancendo instrumentos, porque queremos ser, e queremos existir". E hoxe, máis.