Xamón, embutidos e cárnicos: o paraíso do que todo se aproveita

O xamón e os produtos cárnicos derivados do porco, aínda que non contan con tantos recoñecementos coma outros produtos, conseguiron situar á capital chairega como un referente indiscutible no sector. Vilalba alberga, dende hai varias décadas, seis empresas cárnicas que encarnan a excelencia gastronómica e senten orgullo por levar o sabor auténtico desta terra aos catro puntos cardinais. Elas son Atilano Anllo, Gourmet Otero, Elote, Herederos de Germán Otero, Acisal e Eurico, ás que logo se lles foron engadindo outras.

Neste lugar, o xamón non é só un produto, é unha paixón compartida que transcende as xeracións e define a identidade da capital chairega, onde, incluso, se lle adicou unha feira en 2009. A tradición de criar e sacrificar porcos é unha práctica arraigada en toda Galicia, pero en Vilalba, esta antiga industria cárnica soubo adaptarse ás demandas do mercado actual sen perder a súa esencia para asentarse como unha das máis destacadas do territorio.

Atilano Anllo, con máis de medio século de historia, simboliza a esencia da tradición galega nos seus embutidos. A súa meticulosa elaboración, usando carnes nobres e tripa natural, unida ao lento proceso de afumado con leña de carballo e bidueiro, crea produtos de verdadeira calidade. Dende os seus comezos nun pequeno taller de Vilalba, o negocio creceu ata converterse nun referente, grazas á súa procura incansable da perfección e á súa filosofía de reducir a cantidade de sal e aplicar unha curación pausada nos seus secadoiros.

Pero as delicias da carne de porco non se deteñen aquí. Gourmet Otero, Elote e Herederos de Germán Otero son tres nomes que xurdiron da paixón compartida por José Otero e María Pérez, precursores neste campo cando abriron o seu negocio na vilalbesa Praza de Santa María. Estas tres empresas, fundadas polos tres fillos do matrimonio, cada unha coa súa identidade propia, levan o legado artesán transmitido durante máis dun século. A súa especialidade son os xamóns e os chourizos galegos, elaborados seguindo métodos artesanais.

Acisal, outra empresa familiar que naceu en 1970, foi crecendo pouco a pouco grazas ao seu esforzo. A súa variedade de produtos curados, como o lacón e o touciño, ou cocidos, como o lacón cocido e a orella, impregnan cada bocado dun sabor único. A través do proceso de xestión de calidade, Acisal adquire a súa materia prima a través de diferentes matadoiros. Os seus produtos atópanse máis aló das fronteiras galegas, tendo unha presenza destacada no mercado nacional e vendendo á hostalería e grandes superficies. "Vendemos máis fóra de Galicia", asegura o seu director de administración, José Ramón Otero.

Eurico, outra xoia do sector cárnico en Vilalba, soubo atopar o seu nicho de mercado grazas á súa habilidade para satisfacer os padais máis esixentes. Teñen unha boa variedade de produtos, que inclúen dende roxóns e chourizos ata lombos, morcillas e todo tipo de xamón. Non só iso, senón que tamén sorprende coa súa selección de produtos en conserva, como os grelos e a paprica.

Crianza

A cría de porcos está moi estendida na contorna, tanto para o autoconsumo, como para a súa venda, con granxas en diversos puntos do territorio. E dentro dese contexto porcino, é importante nomear a Asoporcel, a asociación de criadores de porco celta que busca a conservación e mellora desta raza porcina autóctona de Galicia.

Asoporcel promove a profesionalización dos gandeiros, a calidade dos produtos e a difusión da raza. Na provincia de Lugo, a asociación ten 73 gandarías, máis da metade das 138 que hai en Galicia. Concretamente, na Terra Chá son 17 explotacións e 769 cabezas de gando, sendo unha das zonas con maior representación.

Na comarca chairega hai 17 explotacións de porco celta que contan con máis de 750 animais, ás que se suma a Fundación TerrEo, con dez hectáreas no Monte de Mestre

Un proxecto relacionado coa conservación do porco celta tamén se leva a cabo en Ribeira de Piquín, no seu centro de recría no Monte de Mestre, onde se habilitaron dez hectáreas para a recuperación en extensivo. A Fundación TerrEo é a actual encargada de introducir animais na parcela, os cales van saíndo en lotes para a súa posterior comercialización.

Ademais, antes da pandemia celebráronse en Vilalba unhas xornadas gastronómicas para degustar esta carne, organizadas pola asociación de empresarios Sete Pontes e a Fraga do Coto, o que evidencia o esforzo e o compromiso por intentar darlle valor ao porco celta na Terra Chá.

Ademais da boa presenza de explotacións porcinas na zona chairega, tamén hai gandarías adicadas ás ovellas e as cabras e, por suposto, de vacún de carne.

Almoga conta con 42 socios de diferentes municipios e xestiona unhas 1.200 cabezas de gando de carne

Nese último eido opera Almoga, unha cooperativa de gandeiros con gran relevancia na zona, con 42 socios de explotacións de diversas localidades como Vilalba, Muras, Xermade ou As Pontes. No total, a cooperativa xestiona unhas 1.200 vacas, cuxos becerros son amamantados polo menos sete meses co leite das nais.

Fundada en 2012 a raíz da disolución de Xertigán, Almoga ten un papel crucial na xestión de subvencións, comercialización do gando, transporte, sacrificio e tarefas administrativas relacionadas. Outro dos aspectos destacables de Almoga é o seu compromiso coa autenticidade de todos os seus produtos. De feito, todos os socios están inscritos no programa Terneira Galega Suprema, o que garante a orixe e calidade do gando.

Matadoiros

Os matadoiros son un elemento importante dentro da industria cárnica. Na zona chairega hai dous situados no polígono de Castro de Ribeiras de Lea: Frilea e Megaro Foods. Estas empresas destacan pola súa dedicación e un claro obxectivo: satisfacer as necesidades dos seus diferentes clientes.

As instalacións de Frilea abarcan máis de 3.000 metros cadrados destinados ao sacrificio, despece, envasado e elaboración de carne de vacún e porcino –ao que sacrifican empregando dióxido de carbono, unha maneira que fai que o porco sufra menos, reducindo o estrés e logrando unha calidade maior na súa carne–. Dende que Ricardo Lamela e Teresa Ben fundaban a empresa en 1986, Frilea non deixou de medrar e mellorar os seus servizos ata a actualidade.

Megaro Foods nacía da man do espírito emprendedor de Carlos Cebrián, quen recollía o testemuño dunha longa experiencia empresarial familiar no sector cárnico –ovino, caprino e vacún–. Esta empresa catalana instalábase en 2018 no polígono industrial de Castro de Ribeiras de Lea, dende onde exporta a nivel internacional, por exemplo, a lugares de Asia e do Caribe e nos países árabes, onde teñen moita demanda os produtos que ofertan de animais sacrificados segundo o rito halal que procesan nas súas instalacións.

Dende o ano 2021, Megaro conta tamén cunha escola de formación para carniceiros, posta en marcha ante a falta de profesionais no sector.

Feiras e festas

A importancia dos produtos cárnicos na Terra Chá é tan significativa que se celebran feiras e festas na súa honra. Estes eventos, que atraen tanto a veciños como a visitantes, son unha oportunidade para dar a coñecer a riqueza e variedade deste tipo de produtos da comarca.

Porco da ceba

A Feira do Porco da Ceba de Cospeito celebrou o pasado novembro a súa trixésima terceira edición como un evento que conta coa colaboración de moitas persoas e que ten como principal obxectivo apoiar o sector porcino, fundamental para a comarca. Esta feira inclúe actividades socioculturais, que complementan a oferta comercial e culinaria.

2009

En 2009, Vilalba acolleu unha feira adicada ao xamón. Este evento, que tivo unha boa acollida na súa edición inaugural, contou co pregón de José Mouriño Cuba, xefe do Servizo de Control de Calidade Agroalimentaria e Industria de Medio Rural naquel momento. Pese ao éxito da cita, non volveu celebrarse.