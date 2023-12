Xabier Díaz: "Na xira facemos un repertorio con pezas dos tres discos"

Xabier Díaz deixou os estudos de arquitectura aos 19 anos para dedicarse á súa paixón, a música tradicional, mais como el mesmo di, se algo queda nel de arquitecto é o uso de todas as ferramentas que ten á súa disposición para construír música con selo propio, a da triloxía discográfica que trae a Vilalba xunto a Adufeiras de Salitre, The tambourine man, Noró e As catedrais silenciadas, e a que se escoitará no seu próximo disco, Axúdame a sentir, que verá a luz en febreiro e cuxo primeiro tema, Rumboia viva, sae este venres 15.

Que pode esperar o público do concerto de Vilalba?

Seguramente un concerto especial, porque hai bastante tempo que non tocamos en Vilalba. Nestes últimos catro anos editamos un álbum que non se presentou aí e o que estamos facendo nesta xira que está rematando é un repertorio que comprende cancións dos tres discos, quizais poñendo un pouco de atención no último. Imos sacar un disco novo en febreiro, así que eu teño a sensación de que algo está rematando, non sei se un ciclo, porque non me gusta pensar así, na música un está tocando algunhas cancións case permanentemente. Pero si teño a sensación de que algo está rematando e gustaríame celebralo ao grande, facer os dous últimos concertos con moita enerxía, con moita conexión co público.

Teño a sensación de que algo está rematando e gustaríame celebralo ao grande, facer os últimos concertos como moita enerxía e conexión co público

Xa pasara polas festas de San Ramón en 2019, ten algún recordo gravado?

Lembro unha praza ateigada de xente, unhas pequenas dunha queixería que nos seguen polos concertos e que creo que me trouxeron uns queixos aquel día. Funme fotografando con elas cunha certa periodicidade, creo que dende Pardiñas, e esas fotos constatan que elas se fan cada vez máis mozas e eu máis vello. E lembro algo de frío, pode ser? A que altura do ano son as festas?

Pode, as festas son entre finais de agosto e principios de setembro, o seu concerto fora o 6 setembro.

Pois xa facía fresco en Vilalba. Recordo iso. E recordo un concerto chulo, estivera moi bonito, pasáramolo moi ben e houbera unha conexión moi guapa coa xente.

Volve tamén coas Adufeiras, que lle achegan á súa música?

Eu creo que unha dimensión diferente. Estou no proceso de finalización de mesturas deste último álbum e falando con Luca, un rapaz de Madrid que as está facendo, falabamos da sensación case que dunha música tradicional sinfónica, dunha dimensión ampla, xenerosa, con moitos matices e moi coral. Se o estivese facendo cunha banda, un trío, un cuarteto ou un quinteto, probablemente sería algo moito máis acústico. A verdade é que nos dá moito arroupe e moito empaque para enfrontarnos a escenarios grandes, porque é un espectáculo de gran formato, con dez músicos na escea. Foi moi enriquecedor porque me obrigou a pensar a música para ese formato. Creo que o único vínculo que teño coa arquitectura, que abandonei cando tiña 19 anos pola música tradicional, a miña paixón realmente, que o único que hai en min de arquitecto é precisamente esa vontade de, con todas as ferramentas que teño, con toda a ensemble que está a miña disposición, deseñar e construír a música que estou facendo.

Xabier Díaz e Adufeiras de Salitre. CARLOS ABAL

Como comezou esta colaboración e que a mantén non tempo?

Foi moi casual, eu dáballes aulas. Non sei se coincidiu coa despedida de Berrogüetto, pero a partir de aí decidín enfocarme non só aos escenarios, senón retomar as aulas, centrado no pandeiro cadrado e nunha sorte de clases de especialización, porque había moitas de iniciación, pero non de perfeccionamento. E aí atopei a estas mozas dispares, que cada unha viña de diferentes agrupacións e tiñan a un certo nivel. Pensei que era unha boa idea que colaboraran no primeiro álbum nalgunha canción e acabaron colaborando practicamente en todas. Aquel álbum foi moi importante na miña carreira, porque trouxo un feedback moi importante por parte do público e unha certa popularidade que dalgunha maneira asentaron os seguintes pasos. A partir de aí, cando afrontei o segundo álbum era moi díficil non pensar en contar con elas, porque a cousa funcionaba realmente ben, estabamos explorando unha fórmula que era nova naquel momento para nós e que era totalmente enriquecedora e o único que fixen foi afondar na fórmula e ir sumando cancións. Cando rematemos este álbum andaremos polas 45, 46, 47 cancións e das 36 anteriores hai unha parte que o público canta de memoria. Entón, nos tempos que corren na música, case que é un pecado non corresponder a esa fidelidade, que é unha especie de combustible, dá enerxía para continuar.

Que vai atopar o público en Axúdame a sentir, é continuista ou racha co anterior?

Creo que todos os que nos dedicados á música temos a necesidade de dicir cada vez que sacamos un álbum que é rupturista, que é coma un punto de inflexión, algo novo, moi diferente. E en realidade, cando escoito aos artistas anticipar iso e despois escoito os álbums, non noto tanta diferencia; probablemente esas mudanzas para nós son moi drásticas pero para o público non o son tanto. Neste álbum por primeira vez hai a aparición dun par de elementos que nós non empregamos antes, un baixo e unha guitarra eléctrica tocados por un músico tucumano do norte de Arxentina, Manu Sija. A nosa relación vén dunha colaboración con nós nun concerto que demos en Bos Aires e neste 2023 estivo de xira por España e estivo na miña casa, amoseille parte das cancións que estaba facendo e cando regresou a Arxentina empezamos a colaborar nalgúns dos temas e estou realmente satisfeito, hai unha especie de conexión andina e galega peculiar que me gusta. E despois as Adufeiras quizais teñan un papel diferente. Non teñen tantas pezas en solitario e temos moitas nas que alternamos a participación.

Intentei que instrumentos que durante moito tempo foron tildados como pobres gañasen o seu prestixo"

Soará algunha destas novas pezas no concerto de Vilalba?

Non, non vai soar ningunha. Creo que Vilalba e Boiro merecen a revisión destes tres álbumes e un concerto da xira que non escoitaron e que está remantando. Estamos xa ensaiando intensamente o repertorio novo para o comezo da nova xira en marzo, que nos vai levar por un monte de sitios. Para nós e emocionante ter a oportunidade de poñer en común un material novo, tamén vai ser unha maneira de explorarnos, de volver ter que respirar xuntos a música e iso sempre é enriquecedor e satisfactorio.

Xusto sae agora o primeiro single, Rumboia viva, hai nervios ante a acollida?

Un procura sorprender, primeiro a un mesmo, que creo que é o fundamental, o máis importante e o máis honesto na música. Eu estou contento porque estou ilusionado. Teño esa ilusión inciática de quen empeza algo outra vez e iso faime sentir ben. Estamos coas mesturas e hai días que me emociono con algúns mixes que me mandan, pero un nunca sabe o que lle pode parecer a xente. E nada me gustaría máis que que lle parecese de todo, con disparidade e heteroxeneidade. Provocar unha reacción vai facer que nos sintamos vivos, significa que estamos transmitindo. Ver cal é a resposta é sempre unha incógnita a todos os niveis.

Como definiría a súa música?

Dalgunha maneira creo que o camiño vai facendo que se defina ela soa. Juan Perro dixo que o que eu facía era música tradicional futurista. Agora si que se está facendo, así que a miña tampouco me parece tan futurista, pero creo que si que intentei que estes instrumentos que durante moito tempo foron tildados como pobres gañasen o seu prestixo. Comprometinme co seu estudo, con tomarme a miña relación cos meus instrumentos de percusión e coa música tradicional como fai calquera músico clásico ou popular de calquera outro xénero. A miña música ten moito que ver con tantos anos de clases que din e deixaron un pouso en min, coas gravacións recollidas, non só polo que aprendín explicitamente, senón por unha idea moito máis vital e xenérica que ten que ver coa nosa relación co noso contorno máis próximo, coa miña relación co meu país, coa miña maneira de estar e de vivir aquí.

Investiga, recolle, ensina, compón, toca, canta... que lle queda por facer no mundo da música?

Quédanme por facer moitas cousas... Vou confesar algunha. Quédame por facer unha xira con Guadi Galego que nos temos prometida hai tempo, e teño pensado facer un disco viaxando. Quero agarrar unha maleta cos meus adufes e coas miñas pandeiretas e saír unha tempada de aquí para pensar e crear con algo de distancia, cunha visión menos endóxena. Quero atoparme con músicos que coñecín estes anos polo mundo adiante, visitalos no seu propio hábitat e crear música alí con eles, sen levar demasiada idea preconcibida. É unha aventura que teño ganas de facer no futuro, non sei cando, porque do que me dei de conta nos últimos anos é que esto é un túnel no que te metes e vas nunha dirección e saír por un lateral ou dar a volta é difícil, en parte porque estou contento co que estou facendo. E quédanme por facer supoño que moitos discos, por ler moitos libros, por descubrir moitas cousas que tamén me van levar a facer músicas diferentes... Tantas cousas...

Xabier Díaz. CARLOS ABAL

De preto: "Non sei que sería de min sen a pandeireta"