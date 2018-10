Xabier Castro, afección con premio

O guitiricense Xabier Castro López comezou a afeccionarse á pesca hai apenas tres anos, logo de acompañar a seu pai un día ao río. Probou, gustoulle e foi adquirindo experiencia da man de bos amigos coma Mariano Seijas ou Calvete, que están transmitíndolle todas as ensinanzas para conseguir sacar un peixe da auga, tanto no río coma no mar.

Ao seus once anos forma parte do club Robal da Coruña e leva xa dúas tempadas federado, as mesmas que participando nalgún que outro campionato de pesca, con resultados tan positivos que a Federación Galega de Pesca vén de recoñecer os seus méritos cunha distinción que recollerá este sábado, día 27, na Gala do Deporte Galego da Pesca, que se celebrará a partir das 19.00 horas no hotel Congreso de Santiago.

A carta da federación foi "unha sorpresa". "Cando a vin impactoume, non contaba con algo así", confesa Xabier, ilusionado e tamén "algo" nervioso pola concesión dun galardón motivado polo seu bo debut nos torneos. O ano pasado participou en dous e en ambos se fixo coa vitoria: no Campeonato Infantil Ciudad de A Coruña(Memorial Ripamonti) e no Open Autonómico de Auga Doce, celebrado polo San Froilán en Lugo —este ano só participou neste e quedou cuarto, aínda que curiosamente pescou máis peixes que en 2017—.

Abondou que acompañase a seu pai un día ao río para que se afeccionase a pescar, incluso no mar

Mais aínda que os premios están ben, o realmente importante para Xabi é "pescar". "O que máis me gusta de todo é ir aos peixes, porque pican sempre", explica, lembrando a súa primeira experiencia en mar aberto: "A primeira vez que me levaron no barco enchín eu só unha tina desas negras".

"O mar é o que máis me gusta, sobre todo ir en barco", di Xabi, que soña con pescar un sargo, "porque din que tiran ben", e lograr bater o seu récord, fixado cun muxe de 1,7 quilos.

As diferentas sedelas, cebos ou canas —ten unha decena, todas regaladas—, segundo a modalidade de pesca ou o escenario, cada vez gardan menos segredos para este pequeno gran pescador que, estando de vacacións, cando se viu ao lado da inmensidade do Ebro, lle asegurou a seus pais: "Cando sexa grande, hei vir de pesca aquí".