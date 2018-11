Os xabaríns volveron causar desperfectos no campo de fútbol da Veiga de Momán, en Xermade.

Segundo unhas imaxes difundidas polo grupo lucense de Árbitros Veteranos Futgal, a través de Facebook, os danos ocasionados no campo do SD Momán son cuantiosos e afectan a boa parte do terreno de xogo.

Non é a primeira vez que os xabaríns fan das súas nos campos de fútbol de Xermade. A finais do ano pasado también causaron danos na Veiga e no veciño terreo de xogo de Cazás.