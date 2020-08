El voto de Veleiro da luz verde al bono para incentivar el comercio en Vilalba

El voto de calidad de la regidora de Vilalba, Elba Veleiro, fue decisivo ayer para que el gobierno del PSOE en minoría consiguiese sacar adelante una modificación de crédito a través de la que se da luz verde al bono que pretende incentivar el comercio local y paliar las consecuencias de la pandemia.

Ante un empate de votos entre el PSOE, que alzó la mano a favor, y la oposición, que lo hizo en contra pero con uno menos -no pudo asistir una edila del Partido Popular-, la regidora vilalbesa desempató y el gobierno local aprobó inversiones por un millón de euros financiadas con el remanente de tesorería, entre las que se incluye una inyección de 500.000 euros para "o plan de reactivación da economía local e familiar debido á crise do coronavirus, unha partida que irá aos sectores que sufriron en maior medida os efectos do confinamento e o estado de alarma".

Destinarán 50.000 euros de remanente a un plan contra el Covid-19 que la oposición critica

El objetivo del gobierno local es invertir 420.000 euros en bonos de compra de 30 euros -cada vecino censado podrá solicitar uno y deberá gastarlo en el comercio local- y otros 80.000 euros en ayudas directas a autónomos, pymes y familias más afectadas por la pandemia.

"Hai que articular as bases, pero agora xa hai financiamento para sacar estas axudas adiante", apuntó el edil Luis Fernández, que hizo hincapié en la necesidad de incentivar el consumo en un momento como el actual y criticó la postura del PP y Vilalba Aberta, que, según él, "fan pinza entre os dous grupos" para bloquear al gobierno local.

Desde la oposición, niegan que exista una colaboración en el sentido del voto entre ambos partidos y defienden que no comparten las medidas aprobadas por el PSOE, por lo que no las respaldaron. Además, ambos partidos critican la urgencia y la falta de tiempo para convocar el pleno y la ausencia de negociación por parte del gobierno local.

"Este pleno es una declaración de hostilidad abierta a la oposición y una imagen de la debilidad del gobierno del PSOE", indicó el portavoz del PP, Agustín Baamonde, que aseguró que la postura de su partido no se centra en negarse a usar dinero del Ayuntamiento, sino a que no se negocie.

Desde Vilalba Aberta, Modesto Renda, anterior socio de gobierno del PSOE, fue todavía más duro y aseguró que su formación votó en contra por cuestiones de forma -la ausencia de una concejala que condicionaba la aritmética, el horario del pleno y el poco margen organizativo y la ausencia de negociación- y de fondo.

"Tildamos esta proposta de estafa. Non se incorpora remanente a un plan presentado por Vilalba Aberta e aprobado en pleno, pero si a unha proposta do PSOE que non se levou antes a pleno", dice Renda, que critica que no hay memoria económica ni información sobre cómo se llevarán a cabo estas medidas para paliar las consecuencias del Covid-19, al tiempo que incide en que muchos vecinos no solicitarán la ayuda.

Los bonos de ayudas serán de 30 euros cada uno y los podrán solicitar todos los vecinos censados para gastar en el comercio local

El PSOE, por su parte, niega las acusaciones sobre la falta de negociación y la regidora asegura que se le ofreció a la oposición una reunión para consensuar medidas, que también, dijo, podrían "propoñer no propio pleno".

"O PP e Vilalba Aberta votaron en contra, pero o importante é que saíron adiante esas propostas e que as medidas se empezarán a desenvolver coa máxima dilixencia, o que non pecha que máis adiante se poidan engadir máis", destacó Veleiro, que criticó que la formación de Modesto Renda realizó una "descalificación total" de la propuesta del PSOE, tildando los bonos del comercio de "falacia" e "engano".

OTRAS INVERSIONES. Además de los 500.000 euros que se destinarán al plan de reactivación económica, el gobierno local aprobó otras inversiones en infraestructuras y servicios. Así, destinará 103.000 euros a una obra en A Frouxeira; 68.000 euros, para el aparcamiento subterráneo; 48.000 euros, al saneamiento de Campomaior-Samarugo; 13.000 euros, a mejoras en pistas de O Casal-Santaballa; 11.000 euros, a la pista de Trufas-Santaballa; 27.000 más, a obras en viales de Vilasuso-Santaballa; 4.000 euros para trabajos en una pista de Ribeira-Santaballa; 90.000 euros para la regeneración de vías municipales en Árbol y Codesido y otros 13.800 euros para la pavimentación del vial 065-005, entre la LU-120 y el concello de Vilalba.

Por otra parte, el gobierno local destinará 30.000 euros a una subvención para el centro que trabaja en Vilalba con personas con discapacidad, para la adquisición de una furgoneta con adaptador, y otros 147.000 euros a la compra de maquinaria, concretamente 110.000 euros a un tractor y 37.000 euros a un brazo para la limpieza de cunetas.