El voto de calidad de Rouco valida el nuevo contrato de la basura de Vilalba

El salón de plenos del Concello de Vilalba vivió este viernes una sesión extraordinaria con pocos puntos a tratar, pero intensa, y en la que el voto de calidad de la alcaldesa, Marta Rouco, sirvió para sacar adelante el importante nuevo contrato del servicio de recogida de basura y limpieza viaria y los precios de las piscinas municipales de A Magdalena.

Ambas propuestas solo tuvieron el respaldo de los dos partidos del bipartito, PSOE y Vilalba Aberta, mientras que el PP las rechazó y el BNG se abstuvo. Con un empate a votos a favor y en contra, y tras una segunda votación con idéntico resultado, desempató el voto de calidad de la regidora.

El portavoz socialista, Eduardo Vidal, explicó del expediente para renovar el contrato de la basura que el presupuesto de licitación es de 18 millones de euros y la duración del contrato, que empezará el 1 de enero de 2025, será de diez años. "Prevense unhas melloras sustanciais respecto ao servizo dos últimos anos para implantar un sistema de recollida acorde aos tempos de hoxe", dijo.

Hizo hincapié además en cuestiones que se incluyen como el incremento de contenedores, la mejora de la maquinaria, el aumento de la frecuencia de recogida tanto en el casco urbano como en la zona rural o el control de la calidad del servicio.

Postura de la oposición sobre el contrato de la basura de Vilalba

Ni los argumentos ni los pliegos —al ser un contrato armonizado debe publicarse en el Diario Oficial de la Comunidad Europea y, desde entonces, el plazo para presentar ofertas es de 35 días naturales— convencieron al PP, que votó en contra.

Sandra López criticó el expediente por ser "moi xenérico, deixando todo a criterio das empresas". "Non hai nada máis perigoso que un prego que non concrete o que quere o Concello", afirmó. Criticó también que se priorizaba "a oferta económica fronte á calidade do servizo, e ademais pásase a pagar o triple e os veciños van ter que pagar máis impostos".

Los populares llegaron a proponer que se retirara este punto del orden del día para "a semana que vén reunirse todos os partidos, establecer uns mínimos e volver traer este asunto" pero Rouco lo rechazó al tratarse de un documento "técnico, non político".

El único edil del BNG, Tino Alvite, se interesó por saber si en el nuevo contrato se recogían las mejoras salariales y de condiciones laborales de los trabajadores —se aclaró que se respetaban los acuerdos alcanzados hasta 2025— y pidió el compromiso del gobierno de "esixir calidade no servizo".

Precios de las nuevas piscinas de A Magdalena

Tampoco hubo acuerdo en los precios públicos de las nuevas piscinas de A Magdalena, que abren este sábado al público y ofrecen cinco días de puertas abiertas. Después, los usuarios de cero a dos años entrarán gratis; de tres a 14, pagarán 2,5 euros, y de más de 14 años, 3,5 euros. Además habrá bonos de diez baños.

El PP —durante su intervención hubo incluso varias llamadas al orden de la alcaldesa para ceñirse al punto y por hablar sin tener el turno de palabra— afirmó que no veía "ningún informe económico no expediente" y consideró que el servicio "vai ser deficitario e o Concello vai ter que asumir gran parte do custo".

El concejal nacionalista basó su abstención en que "xa se anunciaron publicamente os prezos —antes del pleno—, así que non hai nada que dicir".

Unanimidad en el pleno vilalbés para acondicionar un PAI

Sí hubo unanimidad para aprobar el proyecto de acondicionamiento de un local en el mercado municipal para convertirlo en Punto de Atención á Infancia (PAI) con 20 plazas, para menores de cero a tres años.

Todos los partidos políticos mostraron su satisfacción por ver que esta iniciativa sigue adelante. "É unha magnífica noticia para Vilalba", dijo Modesto Renda, de Vilalba Aberta, que agradeció a las familias que "advertisen ao Concello da necesidade deste servizo complementario" de las dos escuelas infantiles existentes.

El PP y el BNG, además, reclamaron al equipo de gobierno "que se axilice a posta en funcionamento". En este sentido, los populares advirtieron de que el PAI no va a estar listo para el próximo curso, sino para el 2025-2026.