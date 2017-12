El voto de calidad de Polín valida en Guitiriz el inicio de la privatización del SAF

El equipo de gobierno de Guitiriz sacó este viernes adelante in extremis su propuesta de inicio del expediente de externalización del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Guitiriz. Para validarlo fue necesario el voto de calidad de la alcaldesa, con seis votos a favor de los socialistas, seis en contra de PP, BNG y el edil no adscrito Jordi Blengua, y la abstención del independiente Jesús Veres.



"Facémolo obrigados", aseguró la alcaldesa, Regina Polín, recordando que fue su gobierno el que puso en marcha el servicio y que su deseo sería mantener la gestión directa, "pero é insalvable, porque intervención xa nos está dicindo que non podemos contratar xente para cubrir vacaciones".



La regidora asegura que esta decisión se toma por las limitaciones que tienen. La bolsa de empleo está agotada y crear otra llevaría su tiempo, mientras afrontan bajas y vacaciones: "Chegou a haber 13 persoas de baixa, agora hai seis e hai problemas para cubrilas".



"Nós non queremos privatizalo, pero estamos vendo que non nos queda outro remedio, salvo que o goberno central cambien a política de restriccións", dijo Polín. Aseguró que sabía que "será máis caro", pero que habrá condiciones, como subrogar a los 30 empleados del SAF, porque "non queremos lesionar a ningún traballador". Además, las cuatro trabajadoras municipales —una educadora familiar, dos trabajadoras sociales y una auxiliar administrativo— seguirán dependiendo del Concello.



Concluyó pidiendo ideas para poder revertir esta situación, recordando que este solo es el inicio de un proceso "lento", que saldría a concurso por casi tres millones de euros, con dos años de contrato prorrogables a otros dos.



Veres justificó su abstención en los problemas que sufre el servicio, recordando que esta medida ya se había planteado en el mandato anterior, cuando él formaba gobierno con el PP, aunque no llegó a progresar. Recordó además que solo se trata del inicio del trabajo, por lo que aún hay margen.



En cambio, PP, BNG y Blengua decidieron no respaldar la futura privatización, preocupados por el futuro de las trabajadoras del servicio y por una posible merma de la calidad en la atención a los cerca de cien usuarios. "Falta xestión, porque a Xunta concedeu máis horas e non se cubren", dijo el popular José María Teixido, mientras Blengua que se necesita una "solución estratégica" y no "desentenderse del problema". "Empeorará o servizo", dijo el nacionalista Xosé Lois González Souto, que acusa al equipo de gobierno de "querer privatizar todo".