Volven os Sons da Bocanoite ás Pontes

Naceu en plena pandemia co obxectivo de dinamizar o sector comercial da vila das Pontes e de darlle unha oportunidade ás formacións musicais emerxentes. E con só catro edicións, o Sons da Bocanoite, que regresa este sábado 1 de xullo, xa se converteu nunha cita ineludible para os amantes da canción de autor e da mestizaxe de ritmos.

É, tal e como confirman dende o Concello, organizador do evento, un punto de encontro para gozar das melodías de cantantes e grupos novos que están chamados a ocupar un lugar destacado dentro do panorama nacional.

Nesta nova edición, o festival arrincará a mediodía, en torno ás 13.00 horas, cun novo formato de sesión vermú, que se realizará polo centro do pobo grazas a La Duendeneta, a primeira discoteca móbil vintage do mercado, que ofrecerá música, iluminación, orixinalidade e moita enerxía para que non decaia a festa.

Os bailes trasladaranse, a partir das 19.30 horas, á Fraga de Dona Rita. Alí estará localizado o escenario central do festival, ao que se subirá de novo, e tras unha pausa por maternidade, Georgina, unha das voces máis elegantes e doces do panorama actual, que presentará algunhas das cancións que formarán parte do seu próximo disco, ademais dos seus grandes éxitos.

A continuación será Muerdo —alterego do murciano Paskual Kantero— o que mostrará o seu espectáculo no que o acompaña unha banda multicultural, que mestura sons urbanos e folclore mediterráneo e latino.

Por último, desprazarase ata As Pontes dende Tenerife Rupatrupa, que ofrecerá un formato versátil e con enerxía que convidará a bailar sen descanso a todos os presentes.

Axenda do xoves 29 de xuño ao domingo 2 de xullo

Guitiriz



Curso de verán Poética da Paisaxe na Habanera

Ata venres 10.00h. | A USC e o Concello colaboran na organización.

Vilalba



Asamblea xeral do Rácing Club Vilalbés

Xoves 19.30h. | O centro sociocomunitario acolle a xuntanza.



Proxección de O último de Arganeo

Xoves 20.30h. | O Instituto de Estudos Chairegos (Iescha), co apoio da área de Cultura da Deputación, ofrecerá na casa da cultura o documental de David Vázquez, coa presenza deste.



Ciclo mulleres galegas: charla de Marisa Vidal

Venres 20.00h. | A escritora e profesora ofrecerá, na casa da cultura, o relatorio Achegas feministas no itinenario de Exeria, presentada por Marisa Barreiro, do Iescha, entidade que organiza co apoio do Concello.



I Festa do Tortilla no bar O Segundo do Santo

Venres 20.30h. | Actuarán Árdelle o Eixo, Cerna de Árbol, CadaBatú, Asubíos da Chaira e Charanga 555.



Xornadas do peregrino Abrindo Camiño

Domingo 10.30h. | A escola da Liga Santaballesa acolle a última sesión deste seminario.

Cospeito



Teatro na casa da cultura de Muimenta

Venres 21.00h. | Falcatrueiros de Monterroso ofrecerá o espectáculo ‘Clown War’, promovido pola asociación Aquilino Iglesia Alvariño coa colaboración da área de Cultura da Deputación de Lugo. De balde, para o público adulto.

As Pontes



Música no parque por parte do conservatorio

Xoves 17.30h. | Para nenos e nenas de tres a sete anos.



Mostra Coral Vila de As Pontes no auditorio

Sábado 20.00h. | Actuarán a Polifónica de Bergantiños, a coral da Sociedade Cultural da Areosa e a agrupación coral Endesa.

Muras



Patronais de San Pedro e da Virxe do Cobre

Venres, sábado e domingo 13.00h. | Misas 1 e 2. A festa arrincará o 30 á noite con chourizada e pancetada de balde e verbena con Gran Parada e Jaque. O 1 tocarán Os Tafornelos e Galilea e La Ocaband, e o 2 pecharase cunha vermú longa con Superstar.

Begonte



Maxia na Praza Irmáns Souto Montenegro

Domingo 20.30h. | Dani Polo ofrecerá o show Combina nas patronais.